﻿﻿ В Чернигове многоэтажка осталась без отопления » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове многоэтажка осталась без отопления
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове многоэтажка осталась без отопления

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:04
  • Просмотров: 30
В Чернигове многоэтажка осталась без отопленияВчера ночью, 19 февраля, в Чернигове на улице Пухова, 154 произошел порыв трубы подачи теплоносителя. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

В результате аварии без отопления остался одноподъездный 10-этажный дом на 40 квартир. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться сегодня, 20 февраля, силами ОАО «Облтеплокомуненерго».
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В Бобровице сожгли почти полтысячи свиней

В г.. Бобровица на свиноферме ООО «Рассвет», которая зарегистрирована по адресу: г.. Бобровица,

В Черниговской области грузовик придавил ремонтировавшего его мужчину

В Нежине во время ремонта грузового автомобиля MAN погиб его владелец, сообщает Департамент по

В Чернигове под колеса авто вновь попал ребенок

В Чернигове 3 декабря зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого

В Чернигове не разминулись бус с легковушкой

В Чернигове 30 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие.

В одной из многоэтажек Чернигова разлили ртуть

Вчера, 28 сентября, в Чернигове зарегистрирован случай разлива ртути.

Вчера, 1 февраля с разницей в два часа вблизи Чернигова произошло две серье ...

Вчера, 1 февраля с разницей в два часа вблизи Чернигова произошло две серьезные автомобильные
﻿
Видео
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети