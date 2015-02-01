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В Чернигове многоэтажка осталась без отопления
- Сегодня, 15:04
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Вчера ночью, 19 февраля, в Чернигове на улице Пухова, 154 произошел порыв трубы подачи теплоносителя. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
В результате аварии без отопления остался одноподъездный 10-этажный дом на 40 квартир. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться сегодня, 20 февраля, силами ОАО «Облтеплокомуненерго».
В результате аварии без отопления остался одноподъездный 10-этажный дом на 40 квартир. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться сегодня, 20 февраля, силами ОАО «Облтеплокомуненерго».
Источник: 0462.ua
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