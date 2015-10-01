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Грипп и простуда все меньше донимают черниговцев
- Сегодня, 15:32
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Впервые за последние недели 2017 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Черниговской области не превышен ни в одном из районов. Об этом сообщает ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».
Тем не менее за седьмую неделю 2017 года в Черниговской области заболело гриппом и ОРВИ 5424 человека, из них 3281 ребенок, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 64,3%.
Были госпитализированы 162 человека, из них 135 детей. Зарегистрировано 6 случаев заболевания среди медицинских работников.
Превышение эпидемического порога в районах и городах не регистрировалось.
По г. Чернигову заболело 1880 человек, из них детей - 1171, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 50,5%.
В вирусологическую лабораторию биологический материал от больных ОРВИ с подозрением на грипп не поступало.
С начала эпидсезона по области против гриппа привито 530 человек, в т. ч. 173 ребенка.
Тем не менее за седьмую неделю 2017 года в Черниговской области заболело гриппом и ОРВИ 5424 человека, из них 3281 ребенок, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 64,3%.
Были госпитализированы 162 человека, из них 135 детей. Зарегистрировано 6 случаев заболевания среди медицинских работников.
Превышение эпидемического порога в районах и городах не регистрировалось.
По г. Чернигову заболело 1880 человек, из них детей - 1171, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 50,5%.
В вирусологическую лабораторию биологический материал от больных ОРВИ с подозрением на грипп не поступало.
С начала эпидсезона по области против гриппа привито 530 человек, в т. ч. 173 ребенка.
Источник: 0462.ua
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