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Черниговский «Педуниверситет» очков не заработал
- Сегодня, 16:08
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«Педуниверситет-ШВСМ» провел матчи очередного тура украинской волейбольной Суперлиги. Соперником черниговских девушек стала запорожская «Орбита», ведущая борьбу за попадание в четверку регулярного чемпионата.
В первом матче черниговский клуб уступил соперницам со счетом 1-3 (25-19; 14-25; 22-25; 19-25).
Ко второй битве команды сменили форму («Педуниверситет» надел белые футболки, а «Орбита» - красные) и, как хотелось верить болельщикам, сменили и настроение.
Впрочем, на старте матча в четырехочковый отрыв ушли гостьи. Останавливать их наставнику черниговских девушек пришлось тайм-аутом при счёте 9-5 в пользу «Орбиты».
Перерыв сработал, «Педуниверситет» бросился в отрыв. Неплохо из 4 зоны атаковала Анна Жула. К концовке партии, за счет удачных подач Александры Коленко, хозяйки даже подошли в качестве лидеров. 20-19. Но две ошибки в атаке и одна при передаче фактически свели на нет все усилия «белых» в стартовой партии. 25-21 и 1-0 в пользу «Орбиты».
А вот во втором сете рывок 7-3 совершили уже хозяйки, у которых заработал блок. Причем в одном из эпизодов Юлия Украинец закрыла соперницу в одиночку.
К середине партии «Орбита» приблизилась, но очень вовремя серией на подаче отметилась Александра Коленко, увеличив отрыв до пяти очков. В итоге 25-18 – победа в партии, дававшая надежду на успех в матче, счёт в котором стал 1-1.
Но вместо прорыва последовал провал. Уже в начале третьего игрового отрезка главному тренеру Владимиру Жуле пришлось заменить выпавших из игры Юлию Украинец и Александру Коленко, места которых заняли Анна Сергеева и Анастасия Литвинова.
Вернуть себе подачу игрокам «Педуниверситета» удалось только при счёте 3-13 в пользу оппоненток.
Минимальный шанс зацепиться за сет был если бы новой успешной серией на подаче отметилась вернувшаяся на площадку Коленко, но на этот раз нападающая не справилась с эмоциями и отправила мяч в аут. Шанс, а вместе с ним, похоже, и остатки уверенности были потеряны. 25-8 и 2-1.
- Наверное, рано поверили в победу, немного остановились. Психологически, может быть, ещё не готовы выигрывать: партию выиграли у такой именитой команды и все довольны, - пояснил после матча причину провала Владимир Жула.
Начало четвертого сета стало продолжение третьего – хозяйки продолжали находиться в состоянии грогги, вывести из которого команду попыталась Анна Сергеева. На ее подаче черниговки отыграли 3 очка.
Но окончательно вернула «Педуниверситет» к жизни капитан Калабура: связующая отметилась неожиданной силовой атакой, удачной скидкой и эмоциональным празднованием своих успехов.
К сожалению, трибуны были заполнены примерно наполовину, не было и представителей фанатского сектора, к которым зрители привыкли на играх мужского «Буревестника».
«Заводили» команды с трибун девочки лет 10, которые, видимо из школы, пришли на игру с портфелями и активно болели за черниговскую команду.
Казалось, игра пошла с эмоциональным преимуществом «Педуниверситета». Но при счёте 19-19 «Орбита», во многом за счёт удачных действий на блоке, совершила рывок, ответить на который хозяйки уже не смогли. 25-22 в партии и 3-1 в матче – запорожская команда увозит домой 6 очков и продолжает борьбу за четверку.
«Педуниверситет» остаётся на 6 месте с 16 баллами.
- Основная нагрузка в нападении легла на игроков второго темпа. Наши доигровщицы очень молодые (самый опытный игрок в заявке «Педуниверситета» на матч 1994 г.р, - прим.) – они не выдержали нагрузки.
Вроде бы справились с приёмом – нашим основным проблемным местом, но не смогли добить мяч. Есть моменты, над которыми надо работать. В том числе над физической подготовкой.
Самой игрой, наверное, доволен, за исключением отдельных провалов. Результатом, конечно же, недоволен, - подвел итог серии наставник черниговской команды Владимир Жула.
В следующем туре 24 и 25 февраля черниговские девушки в гостях сыграют с винницким «Билозгар-Медуниверситетом», который пока занимает четвёртую строчку в чемпионате.
В первом матче черниговский клуб уступил соперницам со счетом 1-3 (25-19; 14-25; 22-25; 19-25).
Ко второй битве команды сменили форму («Педуниверситет» надел белые футболки, а «Орбита» - красные) и, как хотелось верить болельщикам, сменили и настроение.
Впрочем, на старте матча в четырехочковый отрыв ушли гостьи. Останавливать их наставнику черниговских девушек пришлось тайм-аутом при счёте 9-5 в пользу «Орбиты».
Перерыв сработал, «Педуниверситет» бросился в отрыв. Неплохо из 4 зоны атаковала Анна Жула. К концовке партии, за счет удачных подач Александры Коленко, хозяйки даже подошли в качестве лидеров. 20-19. Но две ошибки в атаке и одна при передаче фактически свели на нет все усилия «белых» в стартовой партии. 25-21 и 1-0 в пользу «Орбиты».
А вот во втором сете рывок 7-3 совершили уже хозяйки, у которых заработал блок. Причем в одном из эпизодов Юлия Украинец закрыла соперницу в одиночку.
К середине партии «Орбита» приблизилась, но очень вовремя серией на подаче отметилась Александра Коленко, увеличив отрыв до пяти очков. В итоге 25-18 – победа в партии, дававшая надежду на успех в матче, счёт в котором стал 1-1.
Но вместо прорыва последовал провал. Уже в начале третьего игрового отрезка главному тренеру Владимиру Жуле пришлось заменить выпавших из игры Юлию Украинец и Александру Коленко, места которых заняли Анна Сергеева и Анастасия Литвинова.
Вернуть себе подачу игрокам «Педуниверситета» удалось только при счёте 3-13 в пользу оппоненток.
Минимальный шанс зацепиться за сет был если бы новой успешной серией на подаче отметилась вернувшаяся на площадку Коленко, но на этот раз нападающая не справилась с эмоциями и отправила мяч в аут. Шанс, а вместе с ним, похоже, и остатки уверенности были потеряны. 25-8 и 2-1.
- Наверное, рано поверили в победу, немного остановились. Психологически, может быть, ещё не готовы выигрывать: партию выиграли у такой именитой команды и все довольны, - пояснил после матча причину провала Владимир Жула.
Начало четвертого сета стало продолжение третьего – хозяйки продолжали находиться в состоянии грогги, вывести из которого команду попыталась Анна Сергеева. На ее подаче черниговки отыграли 3 очка.
Но окончательно вернула «Педуниверситет» к жизни капитан Калабура: связующая отметилась неожиданной силовой атакой, удачной скидкой и эмоциональным празднованием своих успехов.
К сожалению, трибуны были заполнены примерно наполовину, не было и представителей фанатского сектора, к которым зрители привыкли на играх мужского «Буревестника».
«Заводили» команды с трибун девочки лет 10, которые, видимо из школы, пришли на игру с портфелями и активно болели за черниговскую команду.
Казалось, игра пошла с эмоциональным преимуществом «Педуниверситета». Но при счёте 19-19 «Орбита», во многом за счёт удачных действий на блоке, совершила рывок, ответить на который хозяйки уже не смогли. 25-22 в партии и 3-1 в матче – запорожская команда увозит домой 6 очков и продолжает борьбу за четверку.
«Педуниверситет» остаётся на 6 месте с 16 баллами.
- Основная нагрузка в нападении легла на игроков второго темпа. Наши доигровщицы очень молодые (самый опытный игрок в заявке «Педуниверситета» на матч 1994 г.р, - прим.) – они не выдержали нагрузки.
Вроде бы справились с приёмом – нашим основным проблемным местом, но не смогли добить мяч. Есть моменты, над которыми надо работать. В том числе над физической подготовкой.
Самой игрой, наверное, доволен, за исключением отдельных провалов. Результатом, конечно же, недоволен, - подвел итог серии наставник черниговской команды Владимир Жула.
В следующем туре 24 и 25 февраля черниговские девушки в гостях сыграют с винницким «Билозгар-Медуниверситетом», который пока занимает четвёртую строчку в чемпионате.
Источник: 0462.ua
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