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Россиянина - контрабандиста наркотиков будут судить в Чернигове
- Сегодня, 16:28
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Под процессуальным руководством прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном производстве относительно россиянина, который совершил контрабанду психотропного вещества (ч. 1 ст. 305 УК Украины).
Следствием установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый с сокрытием от таможенного контроля перевез через границу Российской Федерации на территорию Украины метамфетамин, оборот которого запрещен.
Во время таможенного контроля на посту «Новые Яриловичи» Черниговской таможни гражданина России разоблачили правоохранители.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 1 ст. 305 УК Украины за совершение инкриминируемого уголовного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Следствием установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый с сокрытием от таможенного контроля перевез через границу Российской Федерации на территорию Украины метамфетамин, оборот которого запрещен.
Во время таможенного контроля на посту «Новые Яриловичи» Черниговской таможни гражданина России разоблачили правоохранители.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 1 ст. 305 УК Украины за совершение инкриминируемого уголовного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Источник: 0462.ua
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