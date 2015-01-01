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«Десна» проиграла иракским «нефтяникам»

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:16
  • Просмотров: 23
Заключительный матч черниговских футболистов на втором сборе в Турции принес крупное поражение.

Матч между «Десной» и командой «Аль-Нафт» (Багдад) закончился со счетом 0:3 в пользу арабов.

Команда «Аль-Нафт» - один из лидеров иракского футбола. В прошлом сезоне в регулярном первенстве клуб занял третье место, а в текущем чемпионате и вовсе лидирует.

На следующий день после игры черниговцы вернулись в Украину, а уже 25 февраля сова улетят в Турцию на третий сбор.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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