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«Десна» проиграла иракским «нефтяникам»
- Сегодня, 17:16
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Заключительный матч черниговских футболистов на втором сборе в Турции принес крупное поражение.
Матч между «Десной» и командой «Аль-Нафт» (Багдад) закончился со счетом 0:3 в пользу арабов.
Команда «Аль-Нафт» - один из лидеров иракского футбола. В прошлом сезоне в регулярном первенстве клуб занял третье место, а в текущем чемпионате и вовсе лидирует.
На следующий день после игры черниговцы вернулись в Украину, а уже 25 февраля сова улетят в Турцию на третий сбор.
Матч между «Десной» и командой «Аль-Нафт» (Багдад) закончился со счетом 0:3 в пользу арабов.
Команда «Аль-Нафт» - один из лидеров иракского футбола. В прошлом сезоне в регулярном первенстве клуб занял третье место, а в текущем чемпионате и вовсе лидирует.
На следующий день после игры черниговцы вернулись в Украину, а уже 25 февраля сова улетят в Турцию на третий сбор.
Источник: 0462.ua
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