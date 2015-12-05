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Второй раз черниговский «Буревестник» соперника не удивил
- Сегодня, 17:45
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После успешной игры в первом поединке против хмельницкого «Новатора», подопечные Николая Благодарного уступили во втором поединке.
Повторить успех первого матча черниговцам не удалось. Хозяева сделали выводы из поражения и не оставили сопернику шансов.
Табло
«Новатор» (Хмельницкий) – «Буревестник» (Чернигов) – 3:0 (25-18, 25-21, 25-22)
Конкуренты «Буревестника» в борьбе за 4-е место тоже проиграли. Так что в турнирной таблице для них ничего не изменилось:
4. «Винница» – 33 очка
5. «Буревестник» – 31 очко
6. «Днепр» – 29 очков
В следующем туре – 24 и 25 февраля – черниговские волейболисты сыграют дома с действующими чемпионами Украины – харьковским «Локомотивом».
Повторить успех первого матча черниговцам не удалось. Хозяева сделали выводы из поражения и не оставили сопернику шансов.
Табло
«Новатор» (Хмельницкий) – «Буревестник» (Чернигов) – 3:0 (25-18, 25-21, 25-22)
Конкуренты «Буревестника» в борьбе за 4-е место тоже проиграли. Так что в турнирной таблице для них ничего не изменилось:
4. «Винница» – 33 очка
5. «Буревестник» – 31 очко
6. «Днепр» – 29 очков
В следующем туре – 24 и 25 февраля – черниговские волейболисты сыграют дома с действующими чемпионами Украины – харьковским «Локомотивом».
Источник: 0462.ua
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