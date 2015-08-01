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В Черниговской области нашли убитым пропавшего почти месяц назад военного со следами ужасающих побоев
- Сегодня, 10:29
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Конфликт произошел на почве совместного распития алкоголя и возникшего впоследствии конфликта. Убитый военный бесследно пропал в конце января 2017 года, когда в положенное время не прибыл в часть на службу.
Убийство, как оказалось, совершил его коллега, сообщает "Диалог. UA". В пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона рассказали, что военнослужащего-контрактника забили до смерти металлической арматурой. "Эти подробности выяснились в ходе проведения досудебного расследования и осуществления оперативно-розыскных мероприятий", - сказано в обнародованном сегодня 10 февраля сообщении военного ведомства. Под давлением улик сослуживец погибшего сознался в убийстве и указал на место, где спрятан труп погибшего. Перед смертью контрактника, убийца и его жертва распивали спиртные напитки, по пути в часть у них случился конфликт. Злоумышленник пару раз ударил своего оппонента металлической арматурой в область головы, от которых последний скончался на месте. Подозреваемому сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины. Задержанному военному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения суммы залога. За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. Ранее сообщалось о жутком ЧП в Одесской области, когда начальник разведки ВМС до смерти забил прапорщика. По ходу истязаний, молодого человека даже приковывали наручниками к батарее.
Убийство, как оказалось, совершил его коллега, сообщает "Диалог. UA". В пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона рассказали, что военнослужащего-контрактника забили до смерти металлической арматурой. "Эти подробности выяснились в ходе проведения досудебного расследования и осуществления оперативно-розыскных мероприятий", - сказано в обнародованном сегодня 10 февраля сообщении военного ведомства. Под давлением улик сослуживец погибшего сознался в убийстве и указал на место, где спрятан труп погибшего. Перед смертью контрактника, убийца и его жертва распивали спиртные напитки, по пути в часть у них случился конфликт. Злоумышленник пару раз ударил своего оппонента металлической арматурой в область головы, от которых последний скончался на месте. Подозреваемому сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины. Задержанному военному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения суммы залога. За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. Ранее сообщалось о жутком ЧП в Одесской области, когда начальник разведки ВМС до смерти забил прапорщика. По ходу истязаний, молодого человека даже приковывали наручниками к батарее.
Источник: 4ernigiv.info
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