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На Коропщину зайшла зграя вовків
- Сегодня, 11:18
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Зграя вовків увійшла до Коропського району. П’ятьох дорослих вовків спершу помітили мисливці села Оболоння на Коропщині. За слідом визначили, що ті перейшли до лісів Краснопілля та Билки.
«На Коропщині завжди були вовки, – розповідає головний мисливствознавець Микола Пиріг. – Протягом минулого року зареєстровано було понад десяток. Зараз самки дали знову приріст. Тому можна вважати, що кількість вовків у Коропському районі зросла вдвічі, або й більше». Міграція вовків триватиме до квітня. А поки що вони розгулюють лісами Чернігівщини. До того ж дуже нахабно поводяться. Заходять навіть у домогосподарства в пошуках їжі. Одного вовка мисливці Коропщини здобули минулого тижня. Наразі на вовка та лисицю полювання відкрито до 1 березня. 18 вовків вбили мисливці в місті Славутич. Там нещодавно зграя пройшлася одним із кварталів міста: «До нас звернувся мер Славутича із проханням допомогти, – розповідає Микола Пиріг. – Туди вовки, ймовірно, заходять із сусідніх білоруських лісів і зони відчуження».
«На Коропщині завжди були вовки, – розповідає головний мисливствознавець Микола Пиріг. – Протягом минулого року зареєстровано було понад десяток. Зараз самки дали знову приріст. Тому можна вважати, що кількість вовків у Коропському районі зросла вдвічі, або й більше». Міграція вовків триватиме до квітня. А поки що вони розгулюють лісами Чернігівщини. До того ж дуже нахабно поводяться. Заходять навіть у домогосподарства в пошуках їжі. Одного вовка мисливці Коропщини здобули минулого тижня. Наразі на вовка та лисицю полювання відкрито до 1 березня. 18 вовків вбили мисливці в місті Славутич. Там нещодавно зграя пройшлася одним із кварталів міста: «До нас звернувся мер Славутича із проханням допомогти, – розповідає Микола Пиріг. – Туди вовки, ймовірно, заходять із сусідніх білоруських лісів і зони відчуження».
Источник: 4ernigiv.info
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