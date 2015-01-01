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На Коропщину зашла стая волков

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:19
  • Просмотров: 26
На Коропщину зашла стая волковСтая волков вошла в Крупского района. Пять взрослых волков сначала заметили охотники села Оболоння на Коропщине. По следу определили, что те перешли к лесам Краснополье и Билкей. «На Коропщине всегда были волки, - рассказывает главный охотовед Николай Пирог. - В течение прошлого года зарегистрировано было более десятка. Сейчас самки дали опять прирост.

Поэтому можно считать, что количество волков в Коропском районе выросла вдвое, а то и больше ». Миграция волков продлится до апреля. А пока они разгуливают лесами Черниговщины. К тому же очень нагло себя ведут. Заходят даже в домохозяйства в поисках пищи. Одного волка охотники Коропщины получили на прошлой неделе. Сейчас на волка и лису охоты открыт до 1 марта. 18 волков убили охотники в городе Славутич. Там недавно стая прошлась одним из кварталов города «К нам обратился мэр Славутича с просьбой помочь, - рассказывает Николай Пирог. - Туда волки, вероятно, заходят из соседних белорусских лесов и зоны отчуждения ».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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