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Село в Черниговской области получило статус «творческого» и 10 тысяч

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:46
  • Просмотров: 16
Село в Черниговской области получило статус «творческого» и 10 тысяч
Стало известно, какому селу присвоили звание «Село года 2016» по итогам голосования в рамках всеукраинского проекта «Сельский ревизор».

Статус победителя и главный приз в 100 тыс. грн получило село Дениховка (Киевская область).

За главную награду боролись 10 сел Украины.

Голосование длилось с 1 по 16 февраля на сайте SilskiyRevizor.com.

Кроме основного победителя и обладателя главного приза, каждое село получило по 10 тыс. грн на развитие, эксклюзивные статуэтки и уникальное звание.

Итак:

Туристическое село года — Гоголево.

Комфортное село года — Беево.

Творческое село года — Авдеевка (Черниговская область, Сосницкий район). По итогам голосования оно получило 1618 голосов.

Спортивное село года — Дениховка.

Сплоченное село года — Хейловщина.

Облагороженное село года — Мельники.

Аграрное село года — Лотовка.

Промышленное село года — Визирка.

Экологическое село года - Нижние Лубянки.

Молодежное село года — Куча.

Цель проекта «Сельский Ревизор» - на национальном уровне поднять проблему инфраструктуры украинского села. Показать, что оно может быть комфортным местом для жизни, что село - живет.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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