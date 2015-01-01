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Стало известно, какому селу присвоили звание «Село года 2016» по итогам голосования в рамках всеукраинского проекта «Сельский ревизор».
Статус победителя и главный приз в 100 тыс. грн получило село Дениховка (Киевская область).
За главную награду боролись 10 сел Украины.
Голосование длилось с 1 по 16 февраля на сайте SilskiyRevizor.com.
Кроме основного победителя и обладателя главного приза, каждое село получило по 10 тыс. грн на развитие, эксклюзивные статуэтки и уникальное звание.
Итак:
Туристическое село года — Гоголево.
Комфортное село года — Беево.
Творческое село года — Авдеевка (Черниговская область, Сосницкий район). По итогам голосования оно получило 1618 голосов.
Спортивное село года — Дениховка.
Сплоченное село года — Хейловщина.
Облагороженное село года — Мельники.
Аграрное село года — Лотовка.
Промышленное село года — Визирка.
Экологическое село года - Нижние Лубянки.
Молодежное село года — Куча.
Цель проекта «Сельский Ревизор» - на национальном уровне поднять проблему инфраструктуры украинского села. Показать, что оно может быть комфортным местом для жизни, что село - живет.
Село в Черниговской области получило статус «творческого» и 10 тысяч
- Сегодня, 11:46
- Просмотров: 16
Стало известно, какому селу присвоили звание «Село года 2016» по итогам голосования в рамках всеукраинского проекта «Сельский ревизор».
Статус победителя и главный приз в 100 тыс. грн получило село Дениховка (Киевская область).
За главную награду боролись 10 сел Украины.
Голосование длилось с 1 по 16 февраля на сайте SilskiyRevizor.com.
Кроме основного победителя и обладателя главного приза, каждое село получило по 10 тыс. грн на развитие, эксклюзивные статуэтки и уникальное звание.
Итак:
Туристическое село года — Гоголево.
Комфортное село года — Беево.
Творческое село года — Авдеевка (Черниговская область, Сосницкий район). По итогам голосования оно получило 1618 голосов.
Спортивное село года — Дениховка.
Сплоченное село года — Хейловщина.
Облагороженное село года — Мельники.
Аграрное село года — Лотовка.
Промышленное село года — Визирка.
Экологическое село года - Нижние Лубянки.
Молодежное село года — Куча.
Цель проекта «Сельский Ревизор» - на национальном уровне поднять проблему инфраструктуры украинского села. Показать, что оно может быть комфортным местом для жизни, что село - живет.
Источник: 0462.ua
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