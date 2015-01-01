Черниговская пенсионерка, родившая дочь в 65 лет, хочет замуж

Женщина родила малышку в возрасте 65 лет с помощью искусственного оплодотворения, став самой возрастной мамой в Украине.Деньги на эту операцию она собирала несколько лет, откладывая с пенсии и выручки, полученной на рынке.Валентина Григорьевна рассказала "Сегодня", как воспитывает свою Анну-Марию.О ПРАЗДНИКЕ И ДОЧЕРИ. Накануне дня рождения дочки мы застали 71-летнюю Подвербную дома. Она уже планирует, как будет отмечать праздник."Будем завтра дома. Я специально купила курочку, сварю дочке, она любит такое мясо, — говорит Подвербная. — Она у меня очень умная, хочу, чтобы она такой и росла, чтобы мне не стыдно было за нее. Она уже танцует и поет очень хорошо.Умеет ли писать и читать? Не скажу, чтобы не сглазить все ее умения. Главное, чтобы она удачно вышла замуж".Валентина Григорьевна не против устроить и свою личную жизнь."Хотелось бы выйти замуж, но только за хорошего человека, за такого, который любил бы и меня, и мою дочь", — говорит Подвербная.И добавляет, что ее дочурка, как и любой другой ребенок, любит пошалить:"Раньше мы с ней смотрели телевизор, но как-то она ударила по нему, от него поотлетали детали. В итоге я его выбросила, а нового телевизора нам не надо.Бывает, конечно, что ругаю ее, когда она нашкодит. Было, поломала всю мебель, а ведь когда-то эта мебель была новой".О МЕЧТЕ. Мечтает женщина о своем огороде.По словам Валентины Григорьевны, начиная с 2011 года ей помогает знакомая, которая живет за границей."Конечно, мне нелегко, на рынке уже не торгую. Хотелось бы обзавестись дачей, чтобы выращивать там овощи, яблоньку посадить для дочери.Пыталась как-то получить участок, но раздавали землю только возле кладбища, а мне такое место не нужно.Дело в том, что когда-то я потеряла ребенка, поэтому смотреть на кладбище невыносимо", — со слезами говорит Валентина Григорьевна.О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ. "Я поняла, что семья и дети удлиняют жизнь, в отличие от одиночества, — рассуждает Подвербная. — Всем, кто говорил, что ребенка у меня нужно забрать, отвечу так: ну их в баню!Мне есть для кого жить, ребенок для меня —смысл жизни, я за дочку готова жизнь отдать. Она меня очень любит, и я ее.Меня никогда не поймут те люди, у которых жизнь хорошо устроена. Спасибо Богу и врачам за ребенка, я сейчас смотрю на нее и не нарадуюсь".С ДРУГИМИ НЕ ИГРАЕТ. Соседи Подвербной по подъезду рассказали нам, что никогда не видели, чтобы Аня играла с другими детьми.«Валя считает, что чужие научат ее дочь пить и курить. Вообще, общается с ней командным тоном.Но, надо отдать должное, очень следит за ее здоровьем — никогда не видели Аню простуженной», — рассказала нам соседка Подвербной.