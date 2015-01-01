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Черниговская пенсионерка, родившая дочь в 65 лет, хочет замуж
- Сегодня, 12:37
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Завтра исполнится шесть лет одной из самых уникальных девочек Украины — дочери черниговской пенсионерки Валентины Подвербной
Женщина родила малышку в возрасте 65 лет с помощью искусственного оплодотворения, став самой возрастной мамой в Украине.
Деньги на эту операцию она собирала несколько лет, откладывая с пенсии и выручки, полученной на рынке.
Валентина Григорьевна рассказала "Сегодня", как воспитывает свою Анну-Марию.
О ПРАЗДНИКЕ И ДОЧЕРИ. Накануне дня рождения дочки мы застали 71-летнюю Подвербную дома. Она уже планирует, как будет отмечать праздник.
"Будем завтра дома. Я специально купила курочку, сварю дочке, она любит такое мясо, — говорит Подвербная. — Она у меня очень умная, хочу, чтобы она такой и росла, чтобы мне не стыдно было за нее. Она уже танцует и поет очень хорошо.
Умеет ли писать и читать? Не скажу, чтобы не сглазить все ее умения. Главное, чтобы она удачно вышла замуж".
Валентина Григорьевна не против устроить и свою личную жизнь.
"Хотелось бы выйти замуж, но только за хорошего человека, за такого, который любил бы и меня, и мою дочь", — говорит Подвербная.
И добавляет, что ее дочурка, как и любой другой ребенок, любит пошалить:
"Раньше мы с ней смотрели телевизор, но как-то она ударила по нему, от него поотлетали детали. В итоге я его выбросила, а нового телевизора нам не надо.
Бывает, конечно, что ругаю ее, когда она нашкодит. Было, поломала всю мебель, а ведь когда-то эта мебель была новой".
О МЕЧТЕ. Мечтает женщина о своем огороде.
По словам Валентины Григорьевны, начиная с 2011 года ей помогает знакомая, которая живет за границей.
"Конечно, мне нелегко, на рынке уже не торгую. Хотелось бы обзавестись дачей, чтобы выращивать там овощи, яблоньку посадить для дочери.
Пыталась как-то получить участок, но раздавали землю только возле кладбища, а мне такое место не нужно.
Дело в том, что когда-то я потеряла ребенка, поэтому смотреть на кладбище невыносимо", — со слезами говорит Валентина Григорьевна.
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ. "Я поняла, что семья и дети удлиняют жизнь, в отличие от одиночества, — рассуждает Подвербная. — Всем, кто говорил, что ребенка у меня нужно забрать, отвечу так: ну их в баню!
Мне есть для кого жить, ребенок для меня —смысл жизни, я за дочку готова жизнь отдать. Она меня очень любит, и я ее.
Меня никогда не поймут те люди, у которых жизнь хорошо устроена. Спасибо Богу и врачам за ребенка, я сейчас смотрю на нее и не нарадуюсь".
С ДРУГИМИ НЕ ИГРАЕТ. Соседи Подвербной по подъезду рассказали нам, что никогда не видели, чтобы Аня играла с другими детьми.
«Валя считает, что чужие научат ее дочь пить и курить. Вообще, общается с ней командным тоном.
Но, надо отдать должное, очень следит за ее здоровьем — никогда не видели Аню простуженной», — рассказала нам соседка Подвербной.
Женщина родила малышку в возрасте 65 лет с помощью искусственного оплодотворения, став самой возрастной мамой в Украине.
Деньги на эту операцию она собирала несколько лет, откладывая с пенсии и выручки, полученной на рынке.
Валентина Григорьевна рассказала "Сегодня", как воспитывает свою Анну-Марию.
О ПРАЗДНИКЕ И ДОЧЕРИ. Накануне дня рождения дочки мы застали 71-летнюю Подвербную дома. Она уже планирует, как будет отмечать праздник.
"Будем завтра дома. Я специально купила курочку, сварю дочке, она любит такое мясо, — говорит Подвербная. — Она у меня очень умная, хочу, чтобы она такой и росла, чтобы мне не стыдно было за нее. Она уже танцует и поет очень хорошо.
Умеет ли писать и читать? Не скажу, чтобы не сглазить все ее умения. Главное, чтобы она удачно вышла замуж".
Валентина Григорьевна не против устроить и свою личную жизнь.
"Хотелось бы выйти замуж, но только за хорошего человека, за такого, который любил бы и меня, и мою дочь", — говорит Подвербная.
И добавляет, что ее дочурка, как и любой другой ребенок, любит пошалить:
"Раньше мы с ней смотрели телевизор, но как-то она ударила по нему, от него поотлетали детали. В итоге я его выбросила, а нового телевизора нам не надо.
Бывает, конечно, что ругаю ее, когда она нашкодит. Было, поломала всю мебель, а ведь когда-то эта мебель была новой".
О МЕЧТЕ. Мечтает женщина о своем огороде.
По словам Валентины Григорьевны, начиная с 2011 года ей помогает знакомая, которая живет за границей.
"Конечно, мне нелегко, на рынке уже не торгую. Хотелось бы обзавестись дачей, чтобы выращивать там овощи, яблоньку посадить для дочери.
Пыталась как-то получить участок, но раздавали землю только возле кладбища, а мне такое место не нужно.
Дело в том, что когда-то я потеряла ребенка, поэтому смотреть на кладбище невыносимо", — со слезами говорит Валентина Григорьевна.
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ. "Я поняла, что семья и дети удлиняют жизнь, в отличие от одиночества, — рассуждает Подвербная. — Всем, кто говорил, что ребенка у меня нужно забрать, отвечу так: ну их в баню!
Мне есть для кого жить, ребенок для меня —смысл жизни, я за дочку готова жизнь отдать. Она меня очень любит, и я ее.
Меня никогда не поймут те люди, у которых жизнь хорошо устроена. Спасибо Богу и врачам за ребенка, я сейчас смотрю на нее и не нарадуюсь".
С ДРУГИМИ НЕ ИГРАЕТ. Соседи Подвербной по подъезду рассказали нам, что никогда не видели, чтобы Аня играла с другими детьми.
«Валя считает, что чужие научат ее дочь пить и курить. Вообще, общается с ней командным тоном.
Но, надо отдать должное, очень следит за ее здоровьем — никогда не видели Аню простуженной», — рассказала нам соседка Подвербной.
Источник: 0462.ua
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