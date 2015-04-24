Черниговский особенный театр «Дивосад» готовится к премьере и мечтает поехать в Польшу

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Музыкальный спектакль «Про Федота-стрельца» готовят актеры черниговского театра реабилитации «Дивосад», существующего в Чернигове уже более 10 лет на базе областной благотворительной организации «Аратта».
Свои таланты здесь раскрывают люди с недостатками физического или умственного развития. На сцене они находят друзей, вдохновенно работают и готовят спектакли, которые никого не оставляют равнодушными.
- Когда наши актеры выходят на сцену, то забывают о своих недостатках. Еще одна их особенность – они сохраняют свою личность, даже когда играют определенную роль. Этим могут похвастаться только настоящие профессионалы, - рассказывает художественный руководитель «Дивосад» Ирина Песня.
- Нам бы создать свой репертуарный театр! Это наша заветная мечта. Ведь спектакли «Дивосад» живут в общем не долго, каждую показываем всего-навсего раз десять.
Еще одна мечта коллектива – снова побывать на фестивале «Прекрасных театров» в Польше. «Дивосад» (единтвенный участник от Украины) неоднократно привозил в Чернигов гран-при, в частности, за спектакль «Маленький принц».
А в прошлом году актеры показали на фестивале спектакль «Золушка», которая получила приз в номинации «За лучшую интерпретацию».
Актеры надеются, что найдутся меценаты, которые помогут коллектива выступить в Польше. Деньги нужны лишь для оплаты за транспортные услуги, ведь принимающая сторона обеспечивает участников фестиваля питанием и проживанием.
На фестиваль «Прекрасных театров» наш «Дивосад» хочет повезти спектакль в народном стиле «Ночь на Ивана Купала».
За годы существования «Дивосад» брался за произведения братьев Гримм, Клайва Льюиса, Экзюпери, Льюиса Кэрролла, Бродского, Шекспира, Гоголя, Старицкого… Часто актеры выступаюи в детских домах-интернатах.
Сегодня репетиции театра проходят в помещении дома культуры на Шерстянке. Поскольку коллектив немаленький, возникла необходимость разделить его на старшую и младшую группу.
Младшие репетируют спектакль «Маленький Мук», старшие готовятся к премьере спектакля «Про Федота-стрельца» по пьесе Леонида Филатова. Премьера состоится в середине марта.
Огромную поддержку коллектива оказывает областная благотворительная организация «Аратта».
Напомним, что 1 декабря прошлого года на ее базе в рамках проекта «Полноценная жизнь» открылся Центр реабилитационных услуг для людей с особыми потребностями, поэтому актеры театра могут посещать этот центр, проходить терапию с врачом-реабилитологом, психологом, посещать творческие занятия и арт-терапию, в частности, средствами театрального искусства.
Благодаря этому проекту в театре «Дивосад» появилась еще одна мечта – летом провести театральный лагерь и пригласить к участию театральные коллективы из разных уголков Черниговщины, то есть устроить театральный мини-фестиваль.
Черниговский особенный театр «Дивосад» готовится к премьере и мечтает поехать в Польшу
- Сегодня, 13:01
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Музыкальный спектакль «Про Федота-стрельца» готовят актеры черниговского театра реабилитации «Дивосад», существующего в Чернигове уже более 10 лет на базе областной благотворительной организации «Аратта».
Свои таланты здесь раскрывают люди с недостатками физического или умственного развития. На сцене они находят друзей, вдохновенно работают и готовят спектакли, которые никого не оставляют равнодушными.
- Когда наши актеры выходят на сцену, то забывают о своих недостатках. Еще одна их особенность – они сохраняют свою личность, даже когда играют определенную роль. Этим могут похвастаться только настоящие профессионалы, - рассказывает художественный руководитель «Дивосад» Ирина Песня.
- Нам бы создать свой репертуарный театр! Это наша заветная мечта. Ведь спектакли «Дивосад» живут в общем не долго, каждую показываем всего-навсего раз десять.
Еще одна мечта коллектива – снова побывать на фестивале «Прекрасных театров» в Польше. «Дивосад» (единтвенный участник от Украины) неоднократно привозил в Чернигов гран-при, в частности, за спектакль «Маленький принц».
А в прошлом году актеры показали на фестивале спектакль «Золушка», которая получила приз в номинации «За лучшую интерпретацию».
Актеры надеются, что найдутся меценаты, которые помогут коллектива выступить в Польше. Деньги нужны лишь для оплаты за транспортные услуги, ведь принимающая сторона обеспечивает участников фестиваля питанием и проживанием.
На фестиваль «Прекрасных театров» наш «Дивосад» хочет повезти спектакль в народном стиле «Ночь на Ивана Купала».
За годы существования «Дивосад» брался за произведения братьев Гримм, Клайва Льюиса, Экзюпери, Льюиса Кэрролла, Бродского, Шекспира, Гоголя, Старицкого… Часто актеры выступаюи в детских домах-интернатах.
Сегодня репетиции театра проходят в помещении дома культуры на Шерстянке. Поскольку коллектив немаленький, возникла необходимость разделить его на старшую и младшую группу.
Младшие репетируют спектакль «Маленький Мук», старшие готовятся к премьере спектакля «Про Федота-стрельца» по пьесе Леонида Филатова. Премьера состоится в середине марта.
Огромную поддержку коллектива оказывает областная благотворительная организация «Аратта».
Напомним, что 1 декабря прошлого года на ее базе в рамках проекта «Полноценная жизнь» открылся Центр реабилитационных услуг для людей с особыми потребностями, поэтому актеры театра могут посещать этот центр, проходить терапию с врачом-реабилитологом, психологом, посещать творческие занятия и арт-терапию, в частности, средствами театрального искусства.
Благодаря этому проекту в театре «Дивосад» появилась еще одна мечта – летом провести театральный лагерь и пригласить к участию театральные коллективы из разных уголков Черниговщины, то есть устроить театральный мини-фестиваль.
Источник: 0462.ua
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