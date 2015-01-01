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В Черниговской области с начала 2017 года специалисты управления гоструда в Черниговской области обнаружили три автомобильные газозаправочные пункты, которые были установлены или реконструированы и введены в эксплуатацию с нарушением требований действующих законодательных и нормативно правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.
Заправки расположены селах Лосиновка и Бобрик Нежинского района, а также в пгт Репки. На выявленных объектах отсутствуют разрешения на выполнение работ и эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.
Сведения об автомобильных газозаправочных пунктах до начала строительства (реконструкции) не были представлены в управление гоструда в Черниговской области. Это является нарушением пункта 4.2 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безопасности систем газоснабжения».
Пуск газа и проведение комплексных испытаний выполнены без подписания акта приема газооборудование для проведения комплексного опробования по форме приложения Ю, чем нарушен пункт 4.6. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безопасности систем газоснабжения».
Также на указанных объектах сосуды, работающие под давлением, не зарегистрированы в управлении гоструда в Черниговской области (нарушение пункта 6.2.1 НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»).
Кроме того, в автомобильном газозаправочном пункте в селе Бобрик Нежинского района, реконструированном с заменой оборудования повышенной опасности, не проведена повторная идентификация объекта повышенной опасности после реконструкции.
По данным фактам управление гоструда в Черниговской области направило письма в прокуратуру Черниговской области, управление защиты экономики в Черниговской области, Главное управление ГФС в Черниговской области для принятия соответствующих мер реагирования.
На Черниговщине три автозаправки работали нелегально
- Сегодня, 13:41
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В Черниговской области с начала 2017 года специалисты управления гоструда в Черниговской области обнаружили три автомобильные газозаправочные пункты, которые были установлены или реконструированы и введены в эксплуатацию с нарушением требований действующих законодательных и нормативно правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.
Заправки расположены селах Лосиновка и Бобрик Нежинского района, а также в пгт Репки. На выявленных объектах отсутствуют разрешения на выполнение работ и эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.
Сведения об автомобильных газозаправочных пунктах до начала строительства (реконструкции) не были представлены в управление гоструда в Черниговской области. Это является нарушением пункта 4.2 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безопасности систем газоснабжения».
Пуск газа и проведение комплексных испытаний выполнены без подписания акта приема газооборудование для проведения комплексного опробования по форме приложения Ю, чем нарушен пункт 4.6. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безопасности систем газоснабжения».
Также на указанных объектах сосуды, работающие под давлением, не зарегистрированы в управлении гоструда в Черниговской области (нарушение пункта 6.2.1 НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»).
Кроме того, в автомобильном газозаправочном пункте в селе Бобрик Нежинского района, реконструированном с заменой оборудования повышенной опасности, не проведена повторная идентификация объекта повышенной опасности после реконструкции.
По данным фактам управление гоструда в Черниговской области направило письма в прокуратуру Черниговской области, управление защиты экономики в Черниговской области, Главное управление ГФС в Черниговской области для принятия соответствующих мер реагирования.
Источник: 0462.ua
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