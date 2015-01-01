На Черниговщине три автозаправки работали нелегально

Заправки расположены селах Лосиновка и Бобрик Нежинского района, а также в пгт Репки. На выявленных объектах отсутствуют разрешения на выполнение работ и эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.Сведения об автомобильных газозаправочных пунктах до начала строительства (реконструкции) не были представлены в управление гоструда в Черниговской области. Это является нарушением пункта 4.2 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безопасности систем газоснабжения».Пуск газа и проведение комплексных испытаний выполнены без подписания акта приема газооборудование для проведения комплексного опробования по форме приложения Ю, чем нарушен пункт 4.6. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безопасности систем газоснабжения».Также на указанных объектах сосуды, работающие под давлением, не зарегистрированы в управлении гоструда в Черниговской области (нарушение пункта 6.2.1 НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»).Кроме того, в автомобильном газозаправочном пункте в селе Бобрик Нежинского района, реконструированном с заменой оборудования повышенной опасности, не проведена повторная идентификация объекта повышенной опасности после реконструкции.По данным фактам управление гоструда в Черниговской области направило письма в прокуратуру Черниговской области, управление защиты экономики в Черниговской области, Главное управление ГФС в Черниговской области для принятия соответствующих мер реагирования.