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Церковь и мэр помогут повысить в Чернигове рождаемость
- Сегодня, 14:18
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На минувшей неделе мэр Чернигова Владислав Атрошенко встретился с представителями различных религиозных конфессий города. В результате, в Чернигове появится Рада церквей и религиозных общин
Среди наиболее важных вопросов, которые обсуждались в ходе встречи: демографическая ситуация в городе, морально-психологическое состояние общества, настрой людей на позитив, взаимоуважение друг к другу.
Мэр, в частности, привел статистические данные о том, что на протяжении многих лет смертность в нашем городе превышает рождаемость.
А за последние несколько лет население города сокращается почти на тысячу человек ежегодно, несмотря даже на то, что население города пополнилось за счет внутренних мигрантов.
По мнению городского головы, это угрожающая тенденция для города и его будущего, поэтому для положительной динамики каждой семье желательно рожать не менее трех детей.
Участники встречи согласились с тем, что в этом вопросе и светской власти, и церковной нужно объединять усилия и вести разъяснительную работу среди людей.
Представители духовенства говорили также о том, что большая ответственность в этом смысле ложится и на медицинских работников, которые должны быть крайне внимательными и осторожными в вопросах искусственного прерывания беременности женщин.
Мэр также напомнил о необходимости объединить усилия всех религиозных общин в поддержке городских властей по соблюдению порядка и чистоты в городе. Это и проведение совместных субботников, и совместные усилия в борьбе с вандализмом.
Участники встречи поддержали решение о создании городского Совета церквей и религиозных общин при городском голове для решения общих задач.
Среди наиболее важных вопросов, которые обсуждались в ходе встречи: демографическая ситуация в городе, морально-психологическое состояние общества, настрой людей на позитив, взаимоуважение друг к другу.
Мэр, в частности, привел статистические данные о том, что на протяжении многих лет смертность в нашем городе превышает рождаемость.
А за последние несколько лет население города сокращается почти на тысячу человек ежегодно, несмотря даже на то, что население города пополнилось за счет внутренних мигрантов.
По мнению городского головы, это угрожающая тенденция для города и его будущего, поэтому для положительной динамики каждой семье желательно рожать не менее трех детей.
Участники встречи согласились с тем, что в этом вопросе и светской власти, и церковной нужно объединять усилия и вести разъяснительную работу среди людей.
Представители духовенства говорили также о том, что большая ответственность в этом смысле ложится и на медицинских работников, которые должны быть крайне внимательными и осторожными в вопросах искусственного прерывания беременности женщин.
Мэр также напомнил о необходимости объединить усилия всех религиозных общин в поддержке городских властей по соблюдению порядка и чистоты в городе. Это и проведение совместных субботников, и совместные усилия в борьбе с вандализмом.
Участники встречи поддержали решение о создании городского Совета церквей и религиозных общин при городском голове для решения общих задач.
Источник: 0462.ua
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