Завершено расследование в отношении полицейских-взяточников из Прилук

Как ранее сообщалось, следственный отдел прокуратуры области совместно с УСБ Украины в Черниговской области разоблачили правоохранителей в декабре прошлого года во время осуществления охраны общественного порядка территории Прилук. Полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тысяч гривен взятки за несоставление протокола об административном правонарушении.Постановлением Новозаводского районного суда Чернигова полицейские отстранены от должности. К ним применена мера пресечения – личное обязательство. Сейчас обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу.Обеспечение поддержания публичного обвинения в уголовном производстве поручено группе прокуроров, старшим которой определен один из заместителей прокурора области.