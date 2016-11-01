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Прокуратура Черниговской области завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сотрудников Прилукского отделения полиции по факту получения должностными лицами неправомерной выгоды по предварительному сговору, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Как ранее сообщалось, следственный отдел прокуратуры области совместно с УСБ Украины в Черниговской области разоблачили правоохранителей в декабре прошлого года во время осуществления охраны общественного порядка территории Прилук. Полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тысяч гривен взятки за несоставление протокола об административном правонарушении.
Постановлением Новозаводского районного суда Чернигова полицейские отстранены от должности. К ним применена мера пресечения – личное обязательство. Сейчас обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу.
Обеспечение поддержания публичного обвинения в уголовном производстве поручено группе прокуроров, старшим которой определен один из заместителей прокурора области.
Завершено расследование в отношении полицейских-взяточников из Прилук
- Сегодня, 14:47
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Прокуратура Черниговской области завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сотрудников Прилукского отделения полиции по факту получения должностными лицами неправомерной выгоды по предварительному сговору, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Как ранее сообщалось, следственный отдел прокуратуры области совместно с УСБ Украины в Черниговской области разоблачили правоохранителей в декабре прошлого года во время осуществления охраны общественного порядка территории Прилук. Полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тысяч гривен взятки за несоставление протокола об административном правонарушении.
Постановлением Новозаводского районного суда Чернигова полицейские отстранены от должности. К ним применена мера пресечения – личное обязательство. Сейчас обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу.
Обеспечение поддержания публичного обвинения в уголовном производстве поручено группе прокуроров, старшим которой определен один из заместителей прокурора области.
Источник: 0462.ua
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