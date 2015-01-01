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В Чернигове ночью горела 5-этажка. Погиб человек
- Сегодня, 15:12
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Пожар в многоквартирном доме на улице Толстого унес жизнь 61-летнего мужчины, который, вероятно, и вызвал возгорание.
Сегодня ночью, 21 февраля, в 1:12 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома (ул. Толстого, 106).
На место происшествия прибыли два отделения второй государственной пожарно-спасательной части и отделения 3-й государственной пожарно-спасательной части (12 человек и 3 единицы техники).
На тот момент огонь бушевал в одной из квартир дома. Из-за дыма в подъезде спасатели эвакуировали 7 жителей из соседних квартир, среди которых 1 ребенок.
Пожарные в 01:29 локализовали и в 2:13 окончательно ликвидировали пожар.
Во время тушения, в одной из комнат квартиры, было обнаружено тело 61-летнего хозяина квартиры без признаков жизни.
Вероятной причиной пожара послужила неосторожность погибшего при курении.
Сегодня ночью, 21 февраля, в 1:12 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома (ул. Толстого, 106).
На место происшествия прибыли два отделения второй государственной пожарно-спасательной части и отделения 3-й государственной пожарно-спасательной части (12 человек и 3 единицы техники).
На тот момент огонь бушевал в одной из квартир дома. Из-за дыма в подъезде спасатели эвакуировали 7 жителей из соседних квартир, среди которых 1 ребенок.
Пожарные в 01:29 локализовали и в 2:13 окончательно ликвидировали пожар.
Во время тушения, в одной из комнат квартиры, было обнаружено тело 61-летнего хозяина квартиры без признаков жизни.
Вероятной причиной пожара послужила неосторожность погибшего при курении.
Источник: 0462.ua
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