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За последнюю неделю в Черниговской области гриппом и ОРВИ заболело более 5000 человек

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:49
  • Просмотров: 32
За последнюю неделю в Черниговской области гриппом и ОРВИ заболело более 5000 человекЗа седьмую неделю 2017 года в Черниговской области заболело гриппом и ОРВИ 5424 человека, из них 3281 ребенок. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 64,3%.

Были госпитализированы 162 человека, из них 135 детей. Зарегистрировано 6 случаев заболевания среди медицинских работников.Превышение эпидемического порога в районах и городах не регистрировалось.

По Чернигову заболело 1880 человек, из них 1171 ребенок, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 50,5%. В вирусологическую лабораторию биологический материал от больных ОРВИ, гриппом жителей области не поступало.

С начала эпидсезона по области против гриппа привито 530 человек, в том числе 173 ребенка. Ситуация находится на контроле ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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