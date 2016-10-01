﻿﻿ Граница за неделю в пределах региона » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Граница за неделю в пределах региона
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Граница за неделю в пределах региона

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:01
  • Просмотров: 30
Граница за неделю в пределах регионаВ течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.

Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.

С 13 по 20 февраля 2017 года на Черниговщине, через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 40,5 тыс. Человек и 9,7 тыс. Транспортных средств.

К административной ответственности привлечено 18 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 7990 гривен. Через государственную границу не пропущено 24 человека, из которых 5 незаконных мигрантов и 9 граждан России.

В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 14,4 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 9 человек, из которых 3 гражданина России.

Помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Граница за неделю в пределах региона

В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Граница за неделю в пределах региона

В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась

Новогодние приключения на границе

Через государственную границу Украины за прошедшие сутки в установленном порядке пропущено 5,5
﻿
Видео
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети