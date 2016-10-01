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Граница за неделю в пределах региона
- Сегодня, 16:01
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В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
С 13 по 20 февраля 2017 года на Черниговщине, через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 40,5 тыс. Человек и 9,7 тыс. Транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 18 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 7990 гривен. Через государственную границу не пропущено 24 человека, из которых 5 незаконных мигрантов и 9 граждан России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 14,4 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 9 человек, из которых 3 гражданина России.
Помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник А.В. Дудко
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
С 13 по 20 февраля 2017 года на Черниговщине, через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 40,5 тыс. Человек и 9,7 тыс. Транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 18 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 7990 гривен. Через государственную границу не пропущено 24 человека, из которых 5 незаконных мигрантов и 9 граждан России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 14,4 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 9 человек, из которых 3 гражданина России.
Помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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