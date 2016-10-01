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На границе обнаружили украденный в Германии автомобиль.

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:18
  • Просмотров: 32
На границе обнаружили украденный в Германии автомобиль.В субботу, в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Славутич», на выезд из Украины под управлением 37-летнего гражданина Украины, прибыл легковой автомобиль «Ауди А8», который находился на немецкой регистрации.

Во время проверки транспортного средства по базе данных Интерпола, произошло срабатывание, которое свидетельствовало, что престижное авто находится в розыске, как похищенное.

Об обнаружении угнанного автомобиля осведомлен Укрбюро Интерпола. В ходе проведения детальной проверки установлено, что транспортное средство 2012 производства с 17 февраля считается похищенным в Германии.

Для проведения дальнейших следственных действий автомобиль передан сотрудникам Черниговского отделения Национальной полиции и УСБУ в Черниговской области.



Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник О.В.Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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