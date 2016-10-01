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На границе продолжают проявлять наркоманов ...

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:45
  • Просмотров: 31
На границе продолжают проявлять наркоманов ...Выходные дни для наркоманов НЕ задались, а причиной стали профессиональные действия пограничников Черниговского отряда.

Сначала, ночью 17 февраля в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», в одежде пассажира рейсового автобуса Скания сообщением Одесса - Минск, 33-летний гражданин Беларуси, пограничным нарядом с использованием служебной собаки Бони, обнаружено стеклянную бутылочку с маслянистой веществом, в которой находились 2 грамма порошкообразного вещества белого цвета спрессованные в шарик.

В воскресенье, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», при оформлении на выезд из Украины рейсового автобуса Мерседес сообщением Черновцы - Москва, пограничным нарядом у одного из пассажиров, 37-летнего гражданина Украины, с использованием служебного собаки обнаружено бумажный сверток, в котором находилась 2 грамма марихуаны.

В обоих случаях проинформированы сотрудников прокуратуры и СБУ, которые после проведения следственных действий изъяли наркотическое зелье.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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