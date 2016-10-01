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Опять граница, и опять преступник ...
- Сегодня, 17:03
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В субботу, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке пограничным нарядом документов у 35-летнего гражданина Молдовы, микроавтобусом Мерседес ехал из России, произошло срабатывание базы данных Интерпола.
В дальнейшем, при детальной проверке установлено, что этот гражданин находится в международном розыске за совершение на родине преступления предусмотренного статьей 287 Уголовного Кодекса, а именно за хулиганство.
В соответствии с предоставленным статуса он был задержан и передан сотрудникам Гродненского отделения Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Молдову.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
В дальнейшем, при детальной проверке установлено, что этот гражданин находится в международном розыске за совершение на родине преступления предусмотренного статьей 287 Уголовного Кодекса, а именно за хулиганство.
В соответствии с предоставленным статуса он был задержан и передан сотрудникам Гродненского отделения Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Молдову.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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