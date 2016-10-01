4ернігів.інфо » Стрічка новин » На границе изъяли автомобиль с поддельными документами
На границе изъяли автомобиль с поддельными документами
- Сегодня, 17:30
- Просмотров: 33
В субботу, в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч», под оформление на выезд из Украины автомобиля Ауди А6, которым управлял 45-летний гражданин Беларуси, у пограничного наряда возникли сомнения относительно свидетельства о регистрации автомобиля.
После углубленной проверки свидетельства с помощью специальных технических средств установлено, что свидетельство содержит признаки подделки.
О возможном совершении преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного Кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», проинформирован сотрудников Новгород-Северского отделения Национальной полиции. Автомобиль и его водитель, после оформления соответствующих документов, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
После углубленной проверки свидетельства с помощью специальных технических средств установлено, что свидетельство содержит признаки подделки.
О возможном совершении преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного Кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», проинформирован сотрудников Новгород-Северского отделения Национальной полиции. Автомобиль и его водитель, после оформления соответствующих документов, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
Опять граница, и опять преступник ...
В субботу, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке
На границе обнаружили украденный в Германии автомобиль.
В субботу, в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Славутич», на выезд из
Похищенный автомобиль остановили на границе
В международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», под оформление на въезд в Украину
Урожайный день на наркоманов
Вчерашний день был для пограничников Черниговского отряда урожайным на наркоманов.
На границе задержан похищенный БМВ
Вчера вечером в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на
Ильма на границе нашла пулемет
Вчера в международный автомобильный пункт пропуска «Славутич», на выезд из Украины прибыл легковой
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Добавить комментарий!