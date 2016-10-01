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На границе изъяли автомобиль с поддельными документами

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:30
  • Просмотров: 33
На границе изъяли автомобиль с поддельными документамиВ субботу, в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч», под оформление на выезд из Украины автомобиля Ауди А6, которым управлял 45-летний гражданин Беларуси, у пограничного наряда возникли сомнения относительно свидетельства о регистрации автомобиля.

После углубленной проверки свидетельства с помощью специальных технических средств установлено, что свидетельство содержит признаки подделки.

О возможном совершении преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного Кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», проинформирован сотрудников Новгород-Северского отделения Национальной полиции. Автомобиль и его водитель, после оформления соответствующих документов, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.



Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник О.В.Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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