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Главным управлением ДФС в Черниговской области предвзято минимизацию налога на прибыль около 926 000 гривен
- Сегодня, 18:14
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Управлением аудита ГУ ДФС в Черниговской области выявлен факт завышения предприятием расходов, указанных в декларации по налогу на прибыль.
Между предприятием «Б» и физическим лицом-предпринимателем был заключен договор предоставления (посреднических) аутсортингових услуг. В подтверждение полученных услуг предприятие «Б» предоставило только договор, акты оказанных услуг и платежные поручения на частичную оплату за полученные услуги от предпринимателя.
В ходе документальной внеплановой выездной проверки выявлены нарушения Налогового кодекса Украины, Закона Украины «О бухгалтерском учете и отчетности в Украине» и Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете. Установлено, что акты оказанных услуг не соответствуют определению первичных документов для целей ведения налогового (бухгалтерского) учета.
Вместе с тем, в ходе уголовного производства были получены дополнительные доказательства отсутствия содержания и фактических объемов полученных от физического лица-предпринимателя (посреднических) аутсортингових услуг. Предприятие «Б» путем включения в расходы сумм полученных услуг, которые фактически не предоставлялись физическим лицом-предпринимателем, действовало исключительно с целью минимизации налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятия. По результатам проверки предприятию Б доначислено налога на прибыль на общую сумму 925,8 тыс.гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Между предприятием «Б» и физическим лицом-предпринимателем был заключен договор предоставления (посреднических) аутсортингових услуг. В подтверждение полученных услуг предприятие «Б» предоставило только договор, акты оказанных услуг и платежные поручения на частичную оплату за полученные услуги от предпринимателя.
В ходе документальной внеплановой выездной проверки выявлены нарушения Налогового кодекса Украины, Закона Украины «О бухгалтерском учете и отчетности в Украине» и Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете. Установлено, что акты оказанных услуг не соответствуют определению первичных документов для целей ведения налогового (бухгалтерского) учета.
Вместе с тем, в ходе уголовного производства были получены дополнительные доказательства отсутствия содержания и фактических объемов полученных от физического лица-предпринимателя (посреднических) аутсортингових услуг. Предприятие «Б» путем включения в расходы сумм полученных услуг, которые фактически не предоставлялись физическим лицом-предпринимателем, действовало исключительно с целью минимизации налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятия. По результатам проверки предприятию Б доначислено налога на прибыль на общую сумму 925,8 тыс.гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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