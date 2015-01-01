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Чернигов примет участие в международной туристической выставке в Киеве 29-31 марта. Для предпринимателей - бесплатно
- Сегодня, 18:43
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29-31 марта в МВЦ - самом престижном выставочном площадке Киева состоится международная туристическая выставка UITT 2017 «Украина - Путешествия и Туризм».
Участниками выставки являются Управление культуры и туризма Черниговского городского совета и Департамент культуры и туризма, национальностей и религии Черниговской облгосадминистрации.
Для популяризации местного туристического продукта и туристических возможностей, природного и историко-культурного потенциала Чернигова и Черниговской области предлагается принять участие в выставке местным предпринимателям туристической сферы (бесплатно).
Приглашаются также и предприниматели области туристической инфраструктуры: предприятий общественного питания, гостиниц, кемпингов, туристических баз и др.
Для участия в выставке необходимо подготовить презентационную информационную продукцию от компании по направлению "въездной туризм" (Чернигов и Черниговская область).
За дополнительной информацией обращаться по тел.0993060383 или 093140694 (Елена Костырко).
Участниками выставки являются Управление культуры и туризма Черниговского городского совета и Департамент культуры и туризма, национальностей и религии Черниговской облгосадминистрации.
Для популяризации местного туристического продукта и туристических возможностей, природного и историко-культурного потенциала Чернигова и Черниговской области предлагается принять участие в выставке местным предпринимателям туристической сферы (бесплатно).
Приглашаются также и предприниматели области туристической инфраструктуры: предприятий общественного питания, гостиниц, кемпингов, туристических баз и др.
Для участия в выставке необходимо подготовить презентационную информационную продукцию от компании по направлению "въездной туризм" (Чернигов и Черниговская область).
За дополнительной информацией обращаться по тел.0993060383 или 093140694 (Елена Костырко).
Источник: 4ernigiv.info
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