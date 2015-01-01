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На Черниговщине осужден торговец боеприпасами

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 19:19
  • Просмотров: 28
На Черниговщине осужден торговец боеприпасамиПрилуцкий горрайонный суд вынес приговор местному жителю, который занимался продажей боеприпасов завезенных из района проведения антитеррористической операции.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в марте прошлого года во время очередного сбыта более 300 патронов калибра 5,45 мм к автомату АК-74. Предварительно сотрудниками УСБУ был задокументирован факт продажи 4 гранат в подствольного гранатомета и более 200 боевых патронов различного калибра.

В доме преступника правоохранители изъяли обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 с запалом, две упаковки патронов к автомату Калашникова и холодное оружие. Нарушитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. По решению суда злоумышленник признан виновным по ст. 263

Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы.

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Источник: 4ernigiv.info

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