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На Черниговщине осужден торговец боеприпасами
- Сегодня, 19:19
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Прилуцкий горрайонный суд вынес приговор местному жителю, который занимался продажей боеприпасов завезенных из района проведения антитеррористической операции.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в марте прошлого года во время очередного сбыта более 300 патронов калибра 5,45 мм к автомату АК-74. Предварительно сотрудниками УСБУ был задокументирован факт продажи 4 гранат в подствольного гранатомета и более 200 боевых патронов различного калибра.
В доме преступника правоохранители изъяли обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 с запалом, две упаковки патронов к автомату Калашникова и холодное оружие. Нарушитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. По решению суда злоумышленник признан виновным по ст. 263
Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы.
Пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в марте прошлого года во время очередного сбыта более 300 патронов калибра 5,45 мм к автомату АК-74. Предварительно сотрудниками УСБУ был задокументирован факт продажи 4 гранат в подствольного гранатомета и более 200 боевых патронов различного калибра.
В доме преступника правоохранители изъяли обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 с запалом, две упаковки патронов к автомату Калашникова и холодное оружие. Нарушитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. По решению суда злоумышленник признан виновным по ст. 263
Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы.
Пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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