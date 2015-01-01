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В Черниговских школах предлагают ввести уроки энергоэффективности

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:32
  • Просмотров: 24
Сегодня, 21 февраля, представители общественных организаций, сферы образования и экоактивисты за круглым столом обсудили, насколько важно включить тему энергоэффективности в стратегию патриотического воспитания современной молодежи.

По словам одной из спикеров круглого стола – координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ Общественной сети ОПОРА в Чернигове Натальи Высиканец, патриотическое воспитание детей в детсадах и школах не должно ограничиваться украинским языком и вышиванками, это должно быть комплексное и последовательное воспитание в детях чувства любви и уважения к своей семье, земле, стране и окружающей среде.

Уже более трех лет общественная организация занимается просветительской деятельностью относительно энергоэффективности в Чернигове – проводит информационные встречи с различными группами населения, однако пока, говорит Наталья, осознание и ответственность за потребление энергоресурсов у большинства людей отсутствует.

Решение проблемы она видит в воспитании сознательной молодежи, которая будет бережно относиться к ресурсам, которыми владеет, но в этом направлении не работает ни местная, ни государственная власть.

Так, к примеру, в Чернигове вообще не существует городской стратегии патриотического воспитания, а в общенациональной, которой руководствуются местные учителя и преподаватели, изучение энергосберегающих технологий не предусмотрено, хотя именно дети и молодежь могут стать той движущей силой, которая способна изменить энергетическую ситуацию в стране к лучшему.

Пример тому, считают участники круглого стола, сбор батареек в Чернигове, организованный общественной организацией «Еко Місто». По словам главы организации Сергея Безбородько, именно после запуска акции в школах города сбор батареек увеличился в разы.

– Школярі – це аудиторія яка найлегше сприймає позитивні зміни. Більше того вони можуть впливати на своїх батьків. До шкіл батарейки несли учні, їх батьки і навіть сусіди. У місті майже 25 тис. школярів, якщо взяти в середньому, що кожна сім’я складається з трьох осіб, то наша аудиторія може налічувати до 75 тис. чернігівців. А це вже майже третина населення, – поделился опытом экоактивист.

На сегодняшний день Общественная сеть ОПОРА сотрудничает с черниговскими высшими учебными заведениями, центром занятости, рядом школ и лицеев. В будущем уроки по энергоэффективности хотят предложить ввести как обязательные в планы воспитательных работ в образовательных учреждениях города.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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