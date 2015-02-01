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Власти Чернигова согласны повысить тариф на проезд лишь на 50 копеек

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:26
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Власти Чернигова согласны повысить тариф на проезд лишь на 50 копеекПредложения и расчеты перевозчиков чиновникам не понравились. Вместо желаемых 7 гривен, максимум, на который согласна мэрия Чернигова, - 4 гривны за поездку.

В Черниговском горсовете проанализировала предоставленные перевозчиками расчеты. Их обсудили на заседании рабочей группы по вопросам реализации ценовой политики в жилищно-коммунальном хозяйстве и на городском пассажирском транспорте.

Изучение и проверку расчетов осуществляло Управление экономического развития Черниговского городского совета. По его заключению, к предоставленным цифрам есть ряд серьезных замечаний.

Во-первых, в документах не хватает подтверждений приведенных цифр. Кроме того, даже для одинаковых транспортных единиц расчеты имеют значительные расхождения по цене топлива, масел, запчастей и т.д.

Во-вторых, перевозчики, по мнению чиновников, не предоставили объективных данных о пассажиропотоке. А ведь именно эти цифры крайне важны для понимания расходов и доходов перевозчика. Подтвердить заявленный в расчетах пассажиропоток на данный момент невозможно.

Поэтому экономическое управление сделало свой, нормативный расчет на основании унифицированной расходной части и средних цен. Также за основу были взяты условные объемы перевозок с учетом количества сидячих мест в каждом автобусе и данных ЧТУ о средней продолжительности поездки 1 пассажира.

В результате стоимость поездки вышла примерно 4 гривны.

Председатель комиссии, заместитель городского головы Александр Ломако согласился с тем, что есть причины, по которым расходы перевозчиков увеличились (инфляция и рост минимальной зарплаты).

В то же время он в очередной раз напомним, что новым договорам черниговские перевозчики взяли на себя обязательства по обновлению автотранспорта и установлению GPS-навигационных систем на всех машинах.

Учитывая рост расходов, а также для подкрепления инвестиционных возможностей перевозчиков в вопросе обновления парка, рабочая группа большинством голосов поддержала проект решения, которым исполнительному комитету городского совета предложено начать регуляторную процедуру для установления стоимости проезда в городском общественном автотранспорте на уровне 4 гривен.

При этом стоимость проезда учащихся должно оставаться 1,75 грн. Стоимость проезда на «дачных» маршрутах в пределах города – тоже 4 грн.

За пределами города, где городской совет уже не имеет права регулировать цену, она должна устанавливаться в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №240 от 25 марта 2015 года.

Напомним, что перевозчики в своих расчетах просили тариф в пределах от 5,9 до 6,8 грн. Позже выяснилось, что есть и более серьезные аппетиты – до 7,88 грн за поездку.
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Источник: 0462.ua

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