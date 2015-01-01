4ернігів.інфо » Стрічка новин » Вода в реке Остер Козелецкого района естественного цвета без посторонних примесей и запаха, – экологи
21 февраля экологи совместно с представителями Козелецкого поселкового совета выясняли проблемы реки Остер.
Во исполнение поручения Государственной экологической инспекции Украины государственные инспектора по охране окружающей природной среды Черниговской области совместно с представителями Козелецкого поселкового совета Черниговской области (заместитель председателя Козелецкого поселкового совета Чмиль М.П. и и.о. начальника КП «Козелецьводоканал» Сочивець Р .А.) провели обследование водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Остер на территории Козелецкого поселкового совета.
При визуальном обследовании русла реки источников несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в водный объект не установлен. Речная вода имеет естественный прозрачный цвет без посторонних примесей и запаха.
В ходе обследования отделом инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Черниговской области проведен отбор проб воды реки Остер на территории Козелецкого поселкового совета, с. Кошаны и м. Остер Козелецкого района.
По результатам гидрохимических анализов речной воды практически во всех пробах зафиксировано увеличение содержания азота аммонийного (при норме 1,0 мг / дм3 до 1,48 мг / дм3), нитритов (при норме 0,08 мг / дм3 до 0,14 мг / дм3 ) и железа общего (при норме 0,1 мг / дм3 до 0,5 мг / дм3).
Концентрации других гидрохимических показателей находились в пределах установленных норм.
Повышенная концентрация железа общего является естественным показателем характерным для рек Полесской зоны.
Увеличение концентрации азота аммонийного и нитритов зафиксировано на территории пгт. Козелец и ниже по течению.
Перед пгт. Козелец на автомобильном мосту возле с. Даневка содержание азота аммонийного составлял 0,97 мг / дм3, нитритов 0,13 мг / дм3 в центре поселка 1,22 мг / дм3 и 0,14 мг / дм3 и ниже по течению до 1,48 мг / дм3 и 0,09 мг / дм3 соответственно.
Повышение содержания азота аммонийного и нитритов связано с процессом таяния снега и поступлением талых вод с территории населенных пунктов.
Фактов повышения концентрации загрязняющих веществ в речной воде, что может свидетельствовать о значительном загрязнении водного объекта не зафиксировано.
Напомним, что месяц назад экологи также говорили о превышении нормы железа и нитритов в реке Остер.
Вода в реке Остер Козелецкого района естественного цвета без посторонних примесей и запаха, – экологи
- Сегодня, 12:04
- Просмотров: 25
21 февраля экологи совместно с представителями Козелецкого поселкового совета выясняли проблемы реки Остер.
Во исполнение поручения Государственной экологической инспекции Украины государственные инспектора по охране окружающей природной среды Черниговской области совместно с представителями Козелецкого поселкового совета Черниговской области (заместитель председателя Козелецкого поселкового совета Чмиль М.П. и и.о. начальника КП «Козелецьводоканал» Сочивець Р .А.) провели обследование водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Остер на территории Козелецкого поселкового совета.
При визуальном обследовании русла реки источников несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в водный объект не установлен. Речная вода имеет естественный прозрачный цвет без посторонних примесей и запаха.
В ходе обследования отделом инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Черниговской области проведен отбор проб воды реки Остер на территории Козелецкого поселкового совета, с. Кошаны и м. Остер Козелецкого района.
По результатам гидрохимических анализов речной воды практически во всех пробах зафиксировано увеличение содержания азота аммонийного (при норме 1,0 мг / дм3 до 1,48 мг / дм3), нитритов (при норме 0,08 мг / дм3 до 0,14 мг / дм3 ) и железа общего (при норме 0,1 мг / дм3 до 0,5 мг / дм3).
Концентрации других гидрохимических показателей находились в пределах установленных норм.
Повышенная концентрация железа общего является естественным показателем характерным для рек Полесской зоны.
Увеличение концентрации азота аммонийного и нитритов зафиксировано на территории пгт. Козелец и ниже по течению.
Перед пгт. Козелец на автомобильном мосту возле с. Даневка содержание азота аммонийного составлял 0,97 мг / дм3, нитритов 0,13 мг / дм3 в центре поселка 1,22 мг / дм3 и 0,14 мг / дм3 и ниже по течению до 1,48 мг / дм3 и 0,09 мг / дм3 соответственно.
Повышение содержания азота аммонийного и нитритов связано с процессом таяния снега и поступлением талых вод с территории населенных пунктов.
Фактов повышения концентрации загрязняющих веществ в речной воде, что может свидетельствовать о значительном загрязнении водного объекта не зафиксировано.
Напомним, что месяц назад экологи также говорили о превышении нормы железа и нитритов в реке Остер.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
В реке Остер Козелецкого района превышены нормы железа и нитритов, – эколог ...
После того, как в СМИ появились публикации о загрязнении реки Остер в Козелецком районе, 25 января
Источник вони, от которого страдали жители района "Шерстянка", выявлено
В Черниговский городской совет поступило электронная петиция от жительницы города по выбросам
В Черниговской области загорелся автобус с пассажирами
В Черниговской области пожарные ликвидировали возгорание автобуса. Инцидент произошел в городе
О работе экологической инспекции в Черниговской области
Результаты работы восьми месяцев текущего года рассмотрели во время расширенного заседания
Зола с Черниговской ТЭЦ может попасть в Десну
На три черниговских предприятия приходится львиная доля всех вредных выбросов в окружающую среду.
На Черниговщине в реке утонул автомобиль с водителем внутри
Возле села Евминка Козелецкого района Черниговщины под лед реки Мереня на собственном автомобиле
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Добавить комментарий!