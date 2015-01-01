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Вода в реке Остер Козелецкого района естественного цвета без посторонних примесей и запаха, – экологи

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:04
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Вода в реке Остер Козелецкого района естественного цвета без посторонних примесей и запаха, – экологи
21 февраля экологи совместно с представителями Козелецкого поселкового совета выясняли проблемы реки Остер.

Во исполнение поручения Государственной экологической инспекции Украины государственные инспектора по охране окружающей природной среды Черниговской области совместно с представителями Козелецкого поселкового совета Черниговской области (заместитель председателя Козелецкого поселкового совета Чмиль М.П. и и.о. начальника КП «Козелецьводоканал» Сочивець Р .А.) провели обследование водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Остер на территории Козелецкого поселкового совета.

При визуальном обследовании русла реки источников несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в водный объект не установлен. Речная вода имеет естественный прозрачный цвет без посторонних примесей и запаха.

В ходе обследования отделом инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Черниговской области проведен отбор проб воды реки Остер на территории Козелецкого поселкового совета, с. Кошаны и м. Остер Козелецкого района.

По результатам гидрохимических анализов речной воды практически во всех пробах зафиксировано увеличение содержания азота аммонийного (при норме 1,0 мг / дм3 до 1,48 мг / дм3), нитритов (при норме 0,08 мг / дм3 до 0,14 мг / дм3 ) и железа общего (при норме 0,1 мг / дм3 до 0,5 мг / дм3).

Концентрации других гидрохимических показателей находились в пределах установленных норм.

Повышенная концентрация железа общего является естественным показателем характерным для рек Полесской зоны.

Увеличение концентрации азота аммонийного и нитритов зафиксировано на территории пгт. Козелец и ниже по течению.

Перед пгт. Козелец на автомобильном мосту возле с. Даневка содержание азота аммонийного составлял 0,97 мг / дм3, нитритов 0,13 мг / дм3 в центре поселка 1,22 мг / дм3 и 0,14 мг / дм3 и ниже по течению до 1,48 мг / дм3 и 0,09 мг / дм3 соответственно.

Повышение содержания азота аммонийного и нитритов связано с процессом таяния снега и поступлением талых вод с территории населенных пунктов.

Фактов повышения концентрации загрязняющих веществ в речной воде, что может свидетельствовать о значительном загрязнении водного объекта не зафиксировано.

Напомним, что месяц назад экологи также говорили о превышении нормы железа и нитритов в реке Остер.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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