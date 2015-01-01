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В Черниговской области на убой отправили больше живого веса свиней, чем вырастили

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:32
  • Просмотров: 32
В Черниговской области на убой отправили больше живого веса свиней, чем вырастили
Количество «промышленных» свиней в Украине продолжает сокращаться.

По состоянию на 1 февраля численность свиней в Украине составила 6,54 млн гол. Это на 7,1% меньше, чем год назад и на 145 тыс. голов. (-2,2%) меньше чем месяцем ранее. Об этом сообщает Аналитический отдел Ассоциации «Свинари Украины» со ссылкой ДССУ.

Большему сокращению подвергся приусадебный сектор свиноводства. Так, численность свиней в хозяйствах населения опустилась ниже 3 млн голов или на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такая тенденция наблюдается во всех регионах за исключением Волыни и Закарпатья. Ускорились и темпы сокращения поголовья на промышленных свиноводческих объектах.

На начало последнего месяца зимы в сельскохозяйственных предприятиях удерживали 3,26 млн свиней, что на 5,8% уступает данным соответствующего периода 2016-го.

Ощутимо сокращение произошло в свинохозяйствах Харьковщины, а также Запорожской, Днепропетровской и Тернопольской областей.

В то же время почти вдвое уменьшились объемы выращивания свиней в Харьковской и Житомирской областях, в Херсонской и Полтавской - почти на 40%, на треть по сравнению с результатами прошлого января - в Луганской и Запорожской.

Меньше, чем год назад приросты животных были у половины областей Украины, поэтому совокупные объемы выращивания свинины сельскохозяйственными предприятиями сократились на 8,9% - до 44,8 тыс. т.

Почти 95% - 42,4 тыс. т - полученного прироста живой массы свиней реализовали на убой.

Это на 13,4% больше, чем за январь 2016-го, а активный убой отмечался в 15 регионах Украины.

В то же время, в Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях на убой отправили больше живого веса свиней, чем вырастили за анализируемый период.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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