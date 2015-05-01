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В Чернигове задержали вора из Москвы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:10
  • Просмотров: 23
В Чернигове задержали вора из МосквыОперативники уголовного розыска Черниговского отдела полиции получили оперативную информацию, что в областной центр из России заехал ранее судимый наркозависимый, который разыскивался в Москве за незаконный оборот наркотиков.

Оперативники выяснили, что у подозреваемого в одном из сел Черниговского района проживают родители, но к ним этот человек так и не доехал. Также правоохранителями была получена информация, что именно этот человек может быть причастен к ряду краж из черниговского хостела и мини-гостиницы.

Проведением комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что приехал он не один - мужчина вызвал из Москвы свою наркозависимую подругу. Вместе они жили у наркоманов, а иногда ночевали в хостелах.

Оперативники установили местонахождение мужчины и доставили его в полицейский участок. Задержанный дал признательные показания и рассказал правоохранителям, что именно он недавно обокрал в одном из хостелов иностранца, практиканта туристического агентства, у которого похитил мобильный телефон, флеш-карту, зарядное устройство для фотоаппарата и документы, подтверждающие факт прохождения практики.

Также злоумышленник признался в краже из другого мини-отеля модема, роутера и женского белья.

Сейчас задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенных на территории города, правоохранители принимают меры по изъятию похищенного.

По фактам краж открыто уголовное производство по ч. 2 ст.185 УКУ (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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