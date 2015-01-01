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Черниговские полисмены сдали кровь для раненых бойцов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:33
  • Просмотров: 20
Черниговские полисмены сдали кровь для раненых бойцовВчера, 21 февраля, полицейские Главного управления Национальной полиции в Черниговской области пришли в областной станции переливания крови, чтобы сдать ее для раненых бойцов.

- Свою акцию полицейские приурочили событиям двухлетней давности - выход сводного отряда милиции Черниговщины из окруженного Дебальцево, - рассказал заместитель начальника ГУНП Дмитрий Лось, - тогда погиб сержант милиции Олег Науменко и пятеро правоохранителей были ранены.
Сдать кровь для воинов, которые сейчас находятся на лечении и нуждаются в помощи, пришли почти все бойцы того сводного отряда, который выходил из Дебальцево.
Среди доноров - Александр Василенко, старший сержант роты полиции особого назначения. Это его виртуозное водительское мастерство сохранило жизнь не только Черниговским милиционерам, но и многим воинам, которых он подбирал по дороге на борт трофейного «Урала» с прицепом. Бесстрашный старший сержант вывез тогда из-под вражеского огня 70 собратьев, а вчера Александр добровольно пришел сдать кровь, чтобы снова спасти кому-то жизнь.Как сказал главный врач Черниговской областной станции переливания крови Павел Герасименко:

- Мы всегда это приветствуем, потому что постоянство донорства обеспечивает наличие запасов крови. Особенно отмечу, что сдача крови полицейскими, молодыми физически здоровыми людьми - предусматривает поступления в банк крови качественного продукта. В общем взаимодействие с полицией в плане регулярности сдачи крови является достаточно эффективной.
Литры сданной полицейской крови пополнят ее запасы и будут использоваться для лечения раненых бойцов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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