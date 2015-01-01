Студенты черниговского педа семестр будут учиться в Польше

Такую возможность студенты получили благодаря программе академической мобильности и активной работе профессора химико-биологического факультета Александра Лукаша, – сообщается на официальном сайте Черниговского национального педагогического университета.Программа действует в рамках подписанного договора о сотрудничестве между вузами.По условиям договора, обучение является бесплатным, студентов обеспечили жильем.