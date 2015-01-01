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На днях в ЧНПУ имени Т. Г. Шевченко состоялось неординарное событие. Пятеро студентов химико-биологического факультета получили возможность провести семестр в университете-партнере – Поморской Академии, г. Слупск, Республика Польша.
Такую возможность студенты получили благодаря программе академической мобильности и активной работе профессора химико-биологического факультета Александра Лукаша, – сообщается на официальном сайте Черниговского национального педагогического университета.
Программа действует в рамках подписанного договора о сотрудничестве между вузами.
По условиям договора, обучение является бесплатным, студентов обеспечили жильем.
Студенты черниговского педа семестр будут учиться в Польше
- Сегодня, 14:15
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На днях в ЧНПУ имени Т. Г. Шевченко состоялось неординарное событие. Пятеро студентов химико-биологического факультета получили возможность провести семестр в университете-партнере – Поморской Академии, г. Слупск, Республика Польша.
Такую возможность студенты получили благодаря программе академической мобильности и активной работе профессора химико-биологического факультета Александра Лукаша, – сообщается на официальном сайте Черниговского национального педагогического университета.
Программа действует в рамках подписанного договора о сотрудничестве между вузами.
По условиям договора, обучение является бесплатным, студентов обеспечили жильем.
Источник: 0462.ua
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