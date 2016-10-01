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Черниговцы предлагают пересечь маршруты троллейбусов №2 и №8
- Сегодня, 14:44
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На местном сайте петиций появилось предложение – продлить троллейбусный маршрут №2.
Автор петиции акцентирует внимание на том, что в настоящее время нет возможности без пересадок добраться с района ЗАЗа до Красного моста и предлагает изменить маршрут следования троллейбуса №2.
А именно: от Автозавода до ул. Шевченко, далее - Красный Мост, ул. А. Молодчего, 5 Углов, пр. Победы, а далее по существующему маршруту от гост. Украина до Автозавода.
«Тем самым, ост. Красный Мост будет являться пересадочной остановкой с маршрута №2 на маршрут №8, что свяжет отдаленные районы города», – говорится в петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
Автор петиции акцентирует внимание на том, что в настоящее время нет возможности без пересадок добраться с района ЗАЗа до Красного моста и предлагает изменить маршрут следования троллейбуса №2.
А именно: от Автозавода до ул. Шевченко, далее - Красный Мост, ул. А. Молодчего, 5 Углов, пр. Победы, а далее по существующему маршруту от гост. Украина до Автозавода.
«Тем самым, ост. Красный Мост будет являться пересадочной остановкой с маршрута №2 на маршрут №8, что свяжет отдаленные районы города», – говорится в петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
Источник: 0462.ua
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