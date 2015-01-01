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Управление ЖКХ в 2017 году намерено установить ограждения по периметру всех трех официально отведенных в Чернигове зон для выгула собак, пишет «Чернігівщина. Події і коментарі».
В текущем году предполагается ограждение существующих территорий для выгула собак. На соответствующие работы, в программе ЖКХ, заложено 150 тысяч гривен.
Речь идет о трех зонах: в Березовой роще (между улицами Пухова и Кольцевой), в Марьиной роще (перекресток ул. Шевченко и Пушкина), на Масанах (напротив дома № 16 по ул. Независимости).
Ни одно из них не пригодно для выгула животных – нет ограждений, соответствующих знаков о разрешении на выгул собак. К тому же рядом расположены детские площадки
А вот выделять дополнительные места для выгула собак в городе чиновники не намерены. Управление ЖКХ ссылается на то, что они не предусмотрены Генпланом.
Справка
Согласно строительным нормам, в населенном пункте под места для выгула собак должно быть отведено 0,3 квадратных метра на 1 человека. Такие зоны должны быть расположены не ближе 40 метров от жилых домов и общественных зданий.
Места для выгула собак в Чернигове обнесут заборами
- Сегодня, 15:18
- Просмотров: 21
Управление ЖКХ в 2017 году намерено установить ограждения по периметру всех трех официально отведенных в Чернигове зон для выгула собак, пишет «Чернігівщина. Події і коментарі».
В текущем году предполагается ограждение существующих территорий для выгула собак. На соответствующие работы, в программе ЖКХ, заложено 150 тысяч гривен.
Речь идет о трех зонах: в Березовой роще (между улицами Пухова и Кольцевой), в Марьиной роще (перекресток ул. Шевченко и Пушкина), на Масанах (напротив дома № 16 по ул. Независимости).
Ни одно из них не пригодно для выгула животных – нет ограждений, соответствующих знаков о разрешении на выгул собак. К тому же рядом расположены детские площадки
А вот выделять дополнительные места для выгула собак в городе чиновники не намерены. Управление ЖКХ ссылается на то, что они не предусмотрены Генпланом.
Справка
Согласно строительным нормам, в населенном пункте под места для выгула собак должно быть отведено 0,3 квадратных метра на 1 человека. Такие зоны должны быть расположены не ближе 40 метров от жилых домов и общественных зданий.
Источник: 0462.ua
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