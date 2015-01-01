﻿﻿ Места для выгула собак в Чернигове обнесут заборами » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Места для выгула собак в Чернигове обнесут заборами
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Места для выгула собак в Чернигове обнесут заборами

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:18
  • Просмотров: 21
Места для выгула собак в Чернигове обнесут заборами
Управление ЖКХ в 2017 году намерено установить ограждения по периметру всех трех официально отведенных в Чернигове зон для выгула собак, пишет «Чернігівщина. Події і коментарі».

В текущем году предполагается ограждение существующих территорий для выгула собак. На соответствующие работы, в программе ЖКХ, заложено 150 тысяч гривен.

Речь идет о трех зонах: в Березовой роще (между улицами Пухова и Кольцевой), в Марьиной роще (перекресток ул. Шевченко и Пушкина), на Масанах (напротив дома № 16 по ул. Независимости).

Ни одно из них не пригодно для выгула животных – нет ограждений, соответствующих знаков о разрешении на выгул собак. К тому же рядом расположены детские площадки

А вот выделять дополнительные места для выгула собак в городе чиновники не намерены. Управление ЖКХ ссылается на то, что они не предусмотрены Генпланом.

Справка
Согласно строительным нормам, в населенном пункте под места для выгула собак должно быть отведено 0,3 квадратных метра на 1 человека. Такие зоны должны быть расположены не ближе 40 метров от жилых домов и общественных зданий.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Приют для собак в Чернигове закончат строить только летом

Строительство пункта передержки для бездомных животных сначала обещали завершить до конца 2016

Дан старт строительству приюта для собак в Чернигове

Управление Госархстройинспекции в Черниговской области зарегистрировало декларацию о начале

Городская власть задерживает ответ на петицию о создании мест для выгула со ...

Городские власти города задерживает ответ на электронную петицию о создании огражденных мест для

Собакам в Чернигове устроят перепись населения

Черниговские активисты инициируют создание электронной базы для собак. Она должна помочь в борьбе

Бездомных животных в Чернигове не могут даже просто сосчитать!..

На днях в Чернигове прошел очередной «круглый стол», посвященный проблемам братьев наших меньших –

В ЧЕРНИГОВЕ НАЧАЛАСЬ НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ТРАВЛЯ СОБАК?

Как сообщает группа ВКонтакте "Типичный Чернигов", в Чернигове начали травить собак.
﻿
Видео
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети