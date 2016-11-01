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Военная служба по контракту - альтернатива безработице
- Вчера, 15:40
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Еженедельно в центрах занятости области проводятся семинары по ориентации на службу в Вооруженных Силах Украины. Цель мероприятий - проинформировать безработных граждан, годных к военной службе, об условиях укомплектования ВСУ вийськовослужбовцями- контрактниками и пополнить ряды украинской армии новобранцами.
Так, например, в Корюковском РЦЗ такое мероприятие недавно состоялось при участии военного комиссара Корюковского районного военного комиссариата подполковник Бойко Ю.П. и старшего офицер отделения офицеров запаса и кадров младшего лейтенанта Иваненко А.Д. Военные проинформировали присутствующих о требованиях к кандидатам, условия службы, продолжительность контракта, социально-правовой защите военнослужащих, особенности материального, пенсионного и медицинского обеспечения, перспективы карьерного роста.
С целью определения готовности к службе в Вооруженных Силах Украины, выяснения своих сильных и слабых черт характера желающие могли пройти психологическое тестирование. Всего в течение января 2017 в центрах занятости области при активном участии представителей военных комиссариатов и работников райгосадминистраций, ответственных за оборонную и мобилизационную работу, проведено более 60 тематических мероприятий по ориентации безработных граждан на военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Украины. Участие в них приняли почти 640 соискателей, из них более сотни участников АТО. Кроме того, 80 человек получили информацию о военной службе по контракту во время индивидуальных консультаций.
В результате проведенной работы 23 безработных, из них 17 демобилизованных участников АТО, проявили заинтересованность военными вакансиями. В феврале же текущего года планируется провести еще около 80 подобных мероприятий.
Валентина Федусь, отдел организационной и информационной работы ОЦЗ
Так, например, в Корюковском РЦЗ такое мероприятие недавно состоялось при участии военного комиссара Корюковского районного военного комиссариата подполковник Бойко Ю.П. и старшего офицер отделения офицеров запаса и кадров младшего лейтенанта Иваненко А.Д. Военные проинформировали присутствующих о требованиях к кандидатам, условия службы, продолжительность контракта, социально-правовой защите военнослужащих, особенности материального, пенсионного и медицинского обеспечения, перспективы карьерного роста.
С целью определения готовности к службе в Вооруженных Силах Украины, выяснения своих сильных и слабых черт характера желающие могли пройти психологическое тестирование. Всего в течение января 2017 в центрах занятости области при активном участии представителей военных комиссариатов и работников райгосадминистраций, ответственных за оборонную и мобилизационную работу, проведено более 60 тематических мероприятий по ориентации безработных граждан на военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Украины. Участие в них приняли почти 640 соискателей, из них более сотни участников АТО. Кроме того, 80 человек получили информацию о военной службе по контракту во время индивидуальных консультаций.
В результате проведенной работы 23 безработных, из них 17 демобилизованных участников АТО, проявили заинтересованность военными вакансиями. В феврале же текущего года планируется провести еще около 80 подобных мероприятий.
Валентина Федусь, отдел организационной и информационной работы ОЦЗ
Источник: 4ernigiv.info
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