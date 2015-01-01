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Прокуратура области обратилась в арбитражный суд с иском о возмещении убытков причиненных государству вследствие нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов в сумме более 60 тыс. грн.
Как установлено, одно из коммунальных предприятий Репкинского района после окончания срока действия разрешения на специальное водопользование осуществило забор более 77 кубометров подземных вод из артезианских скважин.
В соответствии с требованиями Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» Государственной экологической инспекцией в области проведен расчет ущерба, причиненного государству.
Учитывая, что предприятие в добровольном порядке не возместило причиненный ущерб, прокуратурой области с целью защиты интересов государства инициировано взыскание указанных средств в судебном порядке.
Решением хозяйственного суда области от 16 февраля 2017 иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
Репкинское коммунальное предприятие украло воды на 60 тысяч
- Вчера, 16:02
- Просмотров: 26
Прокуратура области обратилась в арбитражный суд с иском о возмещении убытков причиненных государству вследствие нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов в сумме более 60 тыс. грн.
Как установлено, одно из коммунальных предприятий Репкинского района после окончания срока действия разрешения на специальное водопользование осуществило забор более 77 кубометров подземных вод из артезианских скважин.
В соответствии с требованиями Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» Государственной экологической инспекцией в области проведен расчет ущерба, причиненного государству.
Учитывая, что предприятие в добровольном порядке не возместило причиненный ущерб, прокуратурой области с целью защиты интересов государства инициировано взыскание указанных средств в судебном порядке.
Решением хозяйственного суда области от 16 февраля 2017 иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
Источник: 0462.ua
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