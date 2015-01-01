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В Чернигове выбрали лучших в вязании узлов
- Вчера, 16:48
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Лично-командное первенство Центра туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью по пешеходному туризму, конкурс «Вязание узлов» прошел на прошлой неделе среди общеобразовательных учебных заведений города Чернигова и кружковцев Центра.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Участие в соревнованиях приняли 27 школ города, всего 81 ученик. Победителями стали: в личном зачете: Тищенко Илья (лицей № 32), Барташ Татьяна (СШ № 5), Грищенко Анастасия (СОШ № 24). в командном зачете: СОШ № 24, СОШ № 29, лицей № 32. Это традиционное ежегодное соревнование, которое проводит Центр ТОВРДМ среди учащейся молодежи с целью популяризации туризма как важного средства воспитания, вида активного отдыха и содержательной формы проведения досуга.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Участие в соревнованиях приняли 27 школ города, всего 81 ученик. Победителями стали: в личном зачете: Тищенко Илья (лицей № 32), Барташ Татьяна (СШ № 5), Грищенко Анастасия (СОШ № 24). в командном зачете: СОШ № 24, СОШ № 29, лицей № 32. Это традиционное ежегодное соревнование, которое проводит Центр ТОВРДМ среди учащейся молодежи с целью популяризации туризма как важного средства воспитания, вида активного отдыха и содержательной формы проведения досуга.
Источник: cheline.com.ua
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