﻿﻿ Уже известно, когда черниговцам ждать настоящего потепления » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Уже известно, когда черниговцам ждать настоящего потепления
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Уже известно, когда черниговцам ждать настоящего потепления

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:16
  • Просмотров: 30
Уже известно, когда черниговцам ждать настоящего потепленияВместе с потеплением в Украину придут и сильные ветры. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м / с. «Колючие холодные дожди, на севере и северо-востоке, возможно, с мокрым снегом. На юго-западе прояснится, поэтому там благодаря солнцу будет тепло, днем ​​до 10 - 12 градусов.

Будет сравнительно тепло везде в Украине, 2 - 8 градусов тепла », - пояснила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что 24 февраля потеплеет очень ощутимо. Температура ночью будет достигать 1 - 6 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут от 8 до 14 градусов тепла, на юге до 16 и выше нуля, на востоке и в Сумской области 5 - 10 градусов со знаком «плюс». «Потом опять температура вернется к сегодняшней. А с 27-28 февраля с запада пойдет новое, сильнее тепло », - отметила синоптик.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В Чернигове прошлом году отремонтировали 152 лифта

В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской,

На Черниговщину идут сильные морозы

С начала следующей недели и до середины месяца в области свирепствовать морозы, уверяют

Погода на сегодня: в Украине немного потеплеет, на западе и юге – дожди

В Чернигове воздух прогреется до +8° - +10° тепла.

Погода сегодня, 5 мая в Украине: тепло и дожди

Погода сегодня, 5 мая в Украине: тепло и дожди

Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 января

Прогноз погоды в Украине завтра, 29.01.2015, без перемен. На западе, в южных, центральных,

В Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять влажная воздушная масса, сообщает
﻿
Видео
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети