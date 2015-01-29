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Уже известно, когда черниговцам ждать настоящего потепления
- Вчера, 17:16
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Вместе с потеплением в Украину придут и сильные ветры. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м / с. «Колючие холодные дожди, на севере и северо-востоке, возможно, с мокрым снегом. На юго-западе прояснится, поэтому там благодаря солнцу будет тепло, днем до 10 - 12 градусов.
Будет сравнительно тепло везде в Украине, 2 - 8 градусов тепла », - пояснила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что 24 февраля потеплеет очень ощутимо. Температура ночью будет достигать 1 - 6 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут от 8 до 14 градусов тепла, на юге до 16 и выше нуля, на востоке и в Сумской области 5 - 10 градусов со знаком «плюс». «Потом опять температура вернется к сегодняшней. А с 27-28 февраля с запада пойдет новое, сильнее тепло », - отметила синоптик.
Будет сравнительно тепло везде в Украине, 2 - 8 градусов тепла », - пояснила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что 24 февраля потеплеет очень ощутимо. Температура ночью будет достигать 1 - 6 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут от 8 до 14 градусов тепла, на юге до 16 и выше нуля, на востоке и в Сумской области 5 - 10 градусов со знаком «плюс». «Потом опять температура вернется к сегодняшней. А с 27-28 февраля с запада пойдет новое, сильнее тепло », - отметила синоптик.
Источник: cheline.com.ua
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