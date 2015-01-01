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В Мене собирают лампочки
- Вчера, 17:32
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Команда фестиваля Barterwille Art Fest 2017 запускает в Мне первую экологическую акцию «Лампочки - не мусор!». Организаторы просят горожан не выбрасывать отработанные лампы накаливания (обычные лампочки), а приносить их в определенные пункты сбора.
Благодаря этому меняне смогут получить уникальные сувениры, изготовленные из этих лампочек. Раздавать их на фестивале BarterwilleArtFest, который пройдет 14-15 июля в Мене. Об этом ЧЕline сообщили в Менской городском совете. Своей акцией организаторы стремятся напомнить людям о необходимости беречь природу. Лампочки принимать в Менской городском совете, районной гимназии, школе им. Т.Г Шевченко, в КП «Менакомунпослуга» и в магазине «Лагрос».
Благодаря этому меняне смогут получить уникальные сувениры, изготовленные из этих лампочек. Раздавать их на фестивале BarterwilleArtFest, который пройдет 14-15 июля в Мене. Об этом ЧЕline сообщили в Менской городском совете. Своей акцией организаторы стремятся напомнить людям о необходимости беречь природу. Лампочки принимать в Менской городском совете, районной гимназии, школе им. Т.Г Шевченко, в КП «Менакомунпослуга» и в магазине «Лагрос».
Источник: cheline.com.ua
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