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В Мене собирают лампочки

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:32
  • Просмотров: 29
В Мене собирают лампочкиКоманда фестиваля Barterwille Art Fest 2017 запускает в Мне первую экологическую акцию «Лампочки - не мусор!». Организаторы просят горожан не выбрасывать отработанные лампы накаливания (обычные лампочки), а приносить их в определенные пункты сбора.
Благодаря этому меняне смогут получить уникальные сувениры, изготовленные из этих лампочек. Раздавать их на фестивале BarterwilleArtFest, который пройдет 14-15 июля в Мене. Об этом ЧЕline сообщили в Менской городском совете. Своей акцией организаторы стремятся напомнить людям о необходимости беречь природу. Лампочки принимать в Менской городском совете, районной гимназии, школе им. Т.Г Шевченко, в КП «Менакомунпослуга» и в магазине «Лагрос».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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