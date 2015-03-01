4ернігів.інфо » Стрічка новин » Домашняя средняя образование: черниговские родители не готовы к радикальным изменениям
Домашняя средняя образование: черниговские родители не готовы к радикальным изменениям
- Вчера, 18:02
- Просмотров: 27
Украинцы постепенно отказываются от традиционной школы в обмен на домашнее образование. С каждым днем в стране растет число желающих перевести ребенка на альтернативное образование. Уроки в удобное время, отсутствие неприятного соседа по парте и на дорогу время не расходуется.
Единственное - надо раз-два в месяц заходить к учителю, чтобы отчитаться за изученный материал. Или замыливались черниговские родители над изменением формы среднего образования и готовы поэкспериментировать над своими детьми? ЧЕline попытался выяснить настроения местных мам и пап. Комментарий по управлению образования позже. Оля Артеменко-Максименко: «Я - за социализацию. Если уж никак и ребенок не может, то как вариант рассматривать. А так детки с обществом хоть знакомятся. Ну, нельзя всю жизнь в аквариуме деточка держать. Это как детки, Которые не ходят в садик и приходят в 1 класс. Они ну очень отличаются от садиковских ». Алина Клименко: «Раньше я не задумывалась над альтернативными видами обучения для своего ребенка. Но сейчас дочь в третьем классе и она не успевает осваивать всю программу в полном объеме. Программа тяжелая, преподавателей, преподавали бы ее интересно и доступно, очень мало. Мне даже пришлось нанимать репетитора, чтобы подтянуть знания по математике. Но мне кажется минус домашнего образования - недостаток общения со сверстниками ». Андрей Алексеенко: «Я думаю, если толково заниматься дома, то почему бы и нет? У меня есть товарищ, який не водить детей в школу, но водит во множество других мест, где они всесторонне развиваются. Для этого нужны деньги и время. А просто не ходит в школу и сидеть дома - то это ерунда ». Ира Козаченко: «С нашей системой образования, где оцениваются НЕ реальные знания, а наличие клеточек между примерами и количество помарок, все больше родителей будут переводит детей на домашнее обучение. Но это требует некой организации как ребенка, так и родителей, а в младшей школе - и наличия неработающей мамы, что НЕ каждый себя может позволить ». Оксана Мороз: «Обучение на дому, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. Возвращаясь в свои школьные 90-е, скажу, что в школу я не хотела ходить в дни контрольных и лабораторных. А вообще в школе было весело, в частности в перерывах и после уроков. Но тогда об интернет слышали не все. Хотела бы я выбрать для своего ребенка домашнее обучение? Нет. Во-первых, из эгоистических соображений. Мне придется самой учить дома, искать для нее задачи, выстраивать график занятий, проверять пройденное. По крайней мере, в начале. Во-вторых, ребенок не будет, на кого равняться, тянуться. У нее не будет духа состязательности. В-третьих, ребенок не общаться с другими детьми, а не учиться выстраивать отношения, завоевывать авторитет, дискутировать на занятиях. Поэтому лучшее, что я смогу сделать для ребенка, найти ей хорошего учителя (а такие есть), который научит ее учиться. А дальше пусть решает сам ».
Единственное - надо раз-два в месяц заходить к учителю, чтобы отчитаться за изученный материал. Или замыливались черниговские родители над изменением формы среднего образования и готовы поэкспериментировать над своими детьми? ЧЕline попытался выяснить настроения местных мам и пап. Комментарий по управлению образования позже. Оля Артеменко-Максименко: «Я - за социализацию. Если уж никак и ребенок не может, то как вариант рассматривать. А так детки с обществом хоть знакомятся. Ну, нельзя всю жизнь в аквариуме деточка держать. Это как детки, Которые не ходят в садик и приходят в 1 класс. Они ну очень отличаются от садиковских ». Алина Клименко: «Раньше я не задумывалась над альтернативными видами обучения для своего ребенка. Но сейчас дочь в третьем классе и она не успевает осваивать всю программу в полном объеме. Программа тяжелая, преподавателей, преподавали бы ее интересно и доступно, очень мало. Мне даже пришлось нанимать репетитора, чтобы подтянуть знания по математике. Но мне кажется минус домашнего образования - недостаток общения со сверстниками ». Андрей Алексеенко: «Я думаю, если толково заниматься дома, то почему бы и нет? У меня есть товарищ, який не водить детей в школу, но водит во множество других мест, где они всесторонне развиваются. Для этого нужны деньги и время. А просто не ходит в школу и сидеть дома - то это ерунда ». Ира Козаченко: «С нашей системой образования, где оцениваются НЕ реальные знания, а наличие клеточек между примерами и количество помарок, все больше родителей будут переводит детей на домашнее обучение. Но это требует некой организации как ребенка, так и родителей, а в младшей школе - и наличия неработающей мамы, что НЕ каждый себя может позволить ». Оксана Мороз: «Обучение на дому, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. Возвращаясь в свои школьные 90-е, скажу, что в школу я не хотела ходить в дни контрольных и лабораторных. А вообще в школе было весело, в частности в перерывах и после уроков. Но тогда об интернет слышали не все. Хотела бы я выбрать для своего ребенка домашнее обучение? Нет. Во-первых, из эгоистических соображений. Мне придется самой учить дома, искать для нее задачи, выстраивать график занятий, проверять пройденное. По крайней мере, в начале. Во-вторых, ребенок не будет, на кого равняться, тянуться. У нее не будет духа состязательности. В-третьих, ребенок не общаться с другими детьми, а не учиться выстраивать отношения, завоевывать авторитет, дискутировать на занятиях. Поэтому лучшее, что я смогу сделать для ребенка, найти ей хорошего учителя (а такие есть), который научит ее учиться. А дальше пусть решает сам ».
Источник: cheline.com.ua
Рекомендуем похожее:
«Все за и против». Украинские школы переходят на двенадцатилетнее образован ...
С 2017 года школы в Украине переходят на двенадцатилетнее образование. Кабинет министров Украины
Билогура попытался успокоить родителей учеников школы №9, которую, якобы хо ...
Вчера вечером в школе №9 г. Чернигова состоялось собрание, на котором разбирали ситуацию,
Молодые родители микрорайона Масаны по-прежнему озадачены проблемой нехватк ...
Молодые родители микрорайона Масаны по-прежнему озадачены проблемой нехватки мест в детском садике
В Чернигове дополнительно создадут пять инклюзивных классов и группу в детс ...
В Чернигове в 2015-2016 учебном году дополнительно создадут пять инклюзивных классов в
Пьяные родители на всю ночь потеряли в Чернигове 2-летнего ребенка
В Чернигове милиция нашла двухлетнего мальчика, который сбежал из дома. Экипаж патрульной службы
На какой спорт отправить ребенка?
Гармонично развивать детей хотят все родители. Но как выбрать спортивный кружок или секцию
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Добавить комментарий!