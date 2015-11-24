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В Чернигове кондуктор на рабочем месте получила ушибы и перелом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:01
  • Просмотров: 36
В Чернигове кондуктор на рабочем месте получила ушибы и переломВчера, 22 февраля, в черниговской городской больницы обратилась 65-летняя женщина и сообщила, что травмировалась на рабочем месте.

Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.Женщина уточнила, что работает в КП ЧТУ кондуктором.

По ее словам, 21 февраля, около 23 часов, во время движения троллейбуса, работая на маршруте №1, она упала и получила многочисленные травмы.

В больнице женщине поставили диагноз: ушиб головы, закрытый перелом пятой пястной кости левой кисти без смещения, ушиб правого предплечового сустава.

По данному факту проводится проверка.
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Источник: 0462.ua

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