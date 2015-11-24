В Чернигове кондуктор на рабочем месте получила ушибы и перелом

Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.Женщина уточнила, что работает в КП ЧТУ кондуктором.По ее словам, 21 февраля, около 23 часов, во время движения троллейбуса, работая на маршруте №1, она упала и получила многочисленные травмы.В больнице женщине поставили диагноз: ушиб головы, закрытый перелом пятой пястной кости левой кисти без смещения, ушиб правого предплечового сустава.По данному факту проводится проверка.