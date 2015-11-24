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В Чернигове кондуктор на рабочем месте получила ушибы и перелом
- Сегодня, 14:01
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Вчера, 22 февраля, в черниговской городской больницы обратилась 65-летняя женщина и сообщила, что травмировалась на рабочем месте.
Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.Женщина уточнила, что работает в КП ЧТУ кондуктором.
По ее словам, 21 февраля, около 23 часов, во время движения троллейбуса, работая на маршруте №1, она упала и получила многочисленные травмы.
В больнице женщине поставили диагноз: ушиб головы, закрытый перелом пятой пястной кости левой кисти без смещения, ушиб правого предплечового сустава.
По данному факту проводится проверка.
Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.Женщина уточнила, что работает в КП ЧТУ кондуктором.
По ее словам, 21 февраля, около 23 часов, во время движения троллейбуса, работая на маршруте №1, она упала и получила многочисленные травмы.
В больнице женщине поставили диагноз: ушиб головы, закрытый перелом пятой пястной кости левой кисти без смещения, ушиб правого предплечового сустава.
По данному факту проводится проверка.
Источник: 0462.ua
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