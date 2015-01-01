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Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области?
- Сегодня, 14:32
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Украинские абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения будут проходить внешнее независимое оценивание уже десятый год подряд. Какой система стала в 2017 году, что она дала и как теперь школьники подходят к сдаче ВНО, обсуждали на круглом столе в Чернигове педагоги, студенты и выпускники одиннадцатых классов.
Уже десять лет в Украине действует система внешнего оценивания знаний.
Среди плюсов ВНО нынешние студенты черниговских вузов называют некоррумпированность, отсутствие человеческого фактора, а соответственно и равенство оценивания.
Из своего опыта студенты говорят, немалую роль в подготовке к сдаче тестирования сыграла именно самоподготовка. Причем чем раньше начать, тем лучше.
Через десять лет после введения системы ВНО у школьников изменилось отношение и к подготовке к сдаче тестов.
Одиннадцатиклассница Алена Пекарчук начала определяться с профессией и приоритетами в обучении еще с седьмого класса.
В этом году в области почти шесть тысяч выпускников общеобразовательных учебных заведений. Участников ВНО ожидается около семи тысяч. Пункты на базе школ и вузов к проведению тестирования уже готовятся.
ВНО будут сдавать в Чернигове, Нежине и Прилуках. А в Новгороде-Северском районе подали ходатайство в областное управление образования и науки о возможности прохождения тестирования в Шостке на Сумщине - через удобное транспортное сообщение.
Всего на Черниговщине для проведения ВНО-2017 будет организовано около 30 пунктов тестирования.
Регистрация на участие в ВНО-2017 продолжается до 17 марта. В этом году немало новшеств.
Начало сессии - 23 мая, благодаря этому практически не затрагивается учебный процесс в школах.
В этом году вся государственная итоговая аттестация для выпускников 11 классов общеобразовательных учебных заведений проходит в форме ВНО, что позволило уменьшить нагрузку на учащихся.
Последний предмет ВНО абитуриенты будут сдавать 16 июня. Свои аттестаты о получении полного общего среднего образования на руки выпускники школ получат в конце июня.
В этом году для поступления в вузы будут действительными результаты как сессии ВНО 2017 года, так и 2016-го. Результаты обоих лет для поступления абитуриенты могут комбинировать.
Вопрос оценки знаний учащихся в форме ВНО после четвертого и девятого классов пока в стадии изучения.
Такой вид оценивания знаний школьников не могут ввести, пока окончательно не закончится обновление учебных программ для начальной школы и учеников 5-9 классов.
Видео Сивер-центр
Уже десять лет в Украине действует система внешнего оценивания знаний.
Среди плюсов ВНО нынешние студенты черниговских вузов называют некоррумпированность, отсутствие человеческого фактора, а соответственно и равенство оценивания.
Из своего опыта студенты говорят, немалую роль в подготовке к сдаче тестирования сыграла именно самоподготовка. Причем чем раньше начать, тем лучше.
Через десять лет после введения системы ВНО у школьников изменилось отношение и к подготовке к сдаче тестов.
Одиннадцатиклассница Алена Пекарчук начала определяться с профессией и приоритетами в обучении еще с седьмого класса.
В этом году в области почти шесть тысяч выпускников общеобразовательных учебных заведений. Участников ВНО ожидается около семи тысяч. Пункты на базе школ и вузов к проведению тестирования уже готовятся.
ВНО будут сдавать в Чернигове, Нежине и Прилуках. А в Новгороде-Северском районе подали ходатайство в областное управление образования и науки о возможности прохождения тестирования в Шостке на Сумщине - через удобное транспортное сообщение.
Всего на Черниговщине для проведения ВНО-2017 будет организовано около 30 пунктов тестирования.
Регистрация на участие в ВНО-2017 продолжается до 17 марта. В этом году немало новшеств.
Начало сессии - 23 мая, благодаря этому практически не затрагивается учебный процесс в школах.
В этом году вся государственная итоговая аттестация для выпускников 11 классов общеобразовательных учебных заведений проходит в форме ВНО, что позволило уменьшить нагрузку на учащихся.
Последний предмет ВНО абитуриенты будут сдавать 16 июня. Свои аттестаты о получении полного общего среднего образования на руки выпускники школ получат в конце июня.
В этом году для поступления в вузы будут действительными результаты как сессии ВНО 2017 года, так и 2016-го. Результаты обоих лет для поступления абитуриенты могут комбинировать.
Вопрос оценки знаний учащихся в форме ВНО после четвертого и девятого классов пока в стадии изучения.
Такой вид оценивания знаний школьников не могут ввести, пока окончательно не закончится обновление учебных программ для начальной школы и учеников 5-9 классов.
Видео Сивер-центр
Источник: 0462.ua
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