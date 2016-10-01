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Черниговцы просят принять закон о гражданском оружии
- Сегодня, 15:05
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На местном сайте петиций появилось предложение: обратиться к Верховной Раде от имени Черниговского городского совета с требованием принять законопроект 1135-1 "Проект Закону про цивільну зброю і боєприпаси".
«Деякі місцеві ради вже проголосували такі рішення, тому я пропоную і чернігівській міській раді проголосувати за це звернення», – говорится в петиции.
В качестве аргумента автор такого предложения акцентирует внимание на том, что Черниговская область находиться на границе со страной-агрессором, и черниговцам просто необходимо иметь возможность постоять за себя в случай чего.
«Ледь не кожен день ми чуємо про збройні пограбування, напади, затримання озброєних злочинців, в той час як порядні мешканці нашого міста позбавлені прав на зброю, самозахист і право дати відсіч бандитам та іноземним загарбникам, ким би вони не прикидались», – подчеркивает автор петиции.
Следует отметить, что подобные предложения – потребовать принять соответствующий закон – уже неоднократно выдвигались и в других городах Украины.
Тем не мене ответ был примерно один и тот же: «відсутні правові підстави для надсилання листа від імені територіальної громади з проханням пришвидшення розгляду проекту вищезазначеного закону».
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, черниговская городская власть также обязана будет рассмотреть данную просьбу.
«Деякі місцеві ради вже проголосували такі рішення, тому я пропоную і чернігівській міській раді проголосувати за це звернення», – говорится в петиции.
В качестве аргумента автор такого предложения акцентирует внимание на том, что Черниговская область находиться на границе со страной-агрессором, и черниговцам просто необходимо иметь возможность постоять за себя в случай чего.
«Ледь не кожен день ми чуємо про збройні пограбування, напади, затримання озброєних злочинців, в той час як порядні мешканці нашого міста позбавлені прав на зброю, самозахист і право дати відсіч бандитам та іноземним загарбникам, ким би вони не прикидались», – подчеркивает автор петиции.
Следует отметить, что подобные предложения – потребовать принять соответствующий закон – уже неоднократно выдвигались и в других городах Украины.
Тем не мене ответ был примерно один и тот же: «відсутні правові підстави для надсилання листа від імені територіальної громади з проханням пришвидшення розгляду проекту вищезазначеного закону».
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, черниговская городская власть также обязана будет рассмотреть данную просьбу.
Источник: 0462.ua
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