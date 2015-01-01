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Школьное питание пересмотрят. Плату обещают не поднимать

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:32
  • Просмотров: 25
Школьное питание пересмотрят. Плату обещают не подниматьИсполнительный комитет Черниговского городского совета согласовал изменения в городскую Программу развития образования, дополнив ее подпрограммой «Школьное питание».

Новая программа призвана оптимизировать затраты на работу системы организации питания в школах и сделать горячие блюда доступными большему количеству учеников.

В документе прописано, что финансирование питания льготных категорий учащихся в школах и детсадах – за счет городского бюджета

Чтобы улучшить качество питания школьников и реализовать принципы здорового питания, программой предусмотрено внедрение новых технологий.

С принятием программы оплата за питание школьников для родителей не изменится, обещают в городском совете.

По-прежнему родители будут платить за младших школьников 4 грн в день, а из городского бюджета будет выделяться 8 грн на одного ребенка.

Дети льготных категорий в соответствии с требованиями действующего законодательства продолжат питаться за счет городского бюджета без доплаты родителей.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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