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Как долго в трех микрорайонах Чернигова сегодня не будет воды и почему?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:10
  • Просмотров: 30
Как долго в трех микрорайонах Чернигова сегодня не будет воды и почему?В связи с аварийно-ремонтными работами «Черниговводоканала» сегодня, 23 февраля, прекращена подача воды в трех микрорайонах города. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

До 13.00 не будет воды в жилых дома на ул. Циолковского, 2 и 4, а также ул. Текстильщиков, 34.

Причина: демонтаж регулятора давления по адресу улица Циолковского, 2.

Дать воду в 17.00 обещают в частном секторе по переулку Кольцевой, а также промышленный сектор, по улице Кольцевой от № 3 до №17.

Причина: замена задвижки д = 100 мм по ул. Кольцевая, 5

И только в 18.00, согласно запланированному графику, появится вода в жилых домах по улице Князя Черного, 11, 13 и 15, а также проспект Мира, 16.

Причина: замена водопроводных вводов Д = 50мм по улице Князя Черного, 13 и 11.

Во всех микрорайонах КП «Черниговодоканал» обещает: будет организован подвоз питьевой воды.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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