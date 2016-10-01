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Как долго в трех микрорайонах Чернигова сегодня не будет воды и почему?
- Сегодня, 16:10
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В связи с аварийно-ремонтными работами «Черниговводоканала» сегодня, 23 февраля, прекращена подача воды в трех микрорайонах города. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
До 13.00 не будет воды в жилых дома на ул. Циолковского, 2 и 4, а также ул. Текстильщиков, 34.
Причина: демонтаж регулятора давления по адресу улица Циолковского, 2.
Дать воду в 17.00 обещают в частном секторе по переулку Кольцевой, а также промышленный сектор, по улице Кольцевой от № 3 до №17.
Причина: замена задвижки д = 100 мм по ул. Кольцевая, 5
И только в 18.00, согласно запланированному графику, появится вода в жилых домах по улице Князя Черного, 11, 13 и 15, а также проспект Мира, 16.
Причина: замена водопроводных вводов Д = 50мм по улице Князя Черного, 13 и 11.
Во всех микрорайонах КП «Черниговодоканал» обещает: будет организован подвоз питьевой воды.
До 13.00 не будет воды в жилых дома на ул. Циолковского, 2 и 4, а также ул. Текстильщиков, 34.
Причина: демонтаж регулятора давления по адресу улица Циолковского, 2.
Дать воду в 17.00 обещают в частном секторе по переулку Кольцевой, а также промышленный сектор, по улице Кольцевой от № 3 до №17.
Причина: замена задвижки д = 100 мм по ул. Кольцевая, 5
И только в 18.00, согласно запланированному графику, появится вода в жилых домах по улице Князя Черного, 11, 13 и 15, а также проспект Мира, 16.
Причина: замена водопроводных вводов Д = 50мм по улице Князя Черного, 13 и 11.
Во всех микрорайонах КП «Черниговодоканал» обещает: будет организован подвоз питьевой воды.
Источник: 0462.ua
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