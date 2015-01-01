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Военнослужащий показал ужасы службы в Черниговской области и… оказался в госпитале
- Сегодня, 16:37
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Контрактник Артур Кузьменко, обнародовавший видеоролик, в котором запечатлены бытовые условия учебном центре в поселке Десна, был госпитализирован, сообщает ТСН.
Солдат снял видео на котором показали ржавые раковины, сломанные двери в туалетах, грибок на стенах казарм и щели в окнах шириной в палец.
После того, как видео было выложено в Интернете, автор ролика якобы стал получать угрозы. Командование в свою очередь заверило, что с автором видео все в порядке, и давления на него никто не оказывал.
Контрактников уже переселили в отремонтированный корпус.
После разгоревшегося скандала в Десну приехала комиссия Министерства обороны, которая должна подтвердить или опровергнуть информацию, озвученную в обращению
Подробнее – в сюжете ТСН
Солдат снял видео на котором показали ржавые раковины, сломанные двери в туалетах, грибок на стенах казарм и щели в окнах шириной в палец.
После того, как видео было выложено в Интернете, автор ролика якобы стал получать угрозы. Командование в свою очередь заверило, что с автором видео все в порядке, и давления на него никто не оказывал.
Контрактников уже переселили в отремонтированный корпус.
После разгоревшегося скандала в Десну приехала комиссия Министерства обороны, которая должна подтвердить или опровергнуть информацию, озвученную в обращению
Подробнее – в сюжете ТСН
Источник: 0462.ua
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