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Военнослужащий показал ужасы службы в Черниговской области и… оказался в госпитале

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:37
  • Просмотров: 29
Контрактник Артур Кузьменко, обнародовавший видеоролик, в котором запечатлены бытовые условия учебном центре в поселке Десна, был госпитализирован, сообщает ТСН.

Солдат снял видео на котором показали ржавые раковины, сломанные двери в туалетах, грибок на стенах казарм и щели в окнах шириной в палец.

После того, как видео было выложено в Интернете, автор ролика якобы стал получать угрозы. Командование в свою очередь заверило, что с автором видео все в порядке, и давления на него никто не оказывал.

Контрактников уже переселили в отремонтированный корпус.

После разгоревшегося скандала в Десну приехала комиссия Министерства обороны, которая должна подтвердить или опровергнуть информацию, озвученную в обращению

Подробнее – в сюжете ТСНшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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