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Черниговская полиция ищет мужчину, пропавшего полтора месяца назад
- Сегодня, 17:15
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Репкинским отделением полиции разыскивается пропавший без вести Александр Высоцкий 1975 года рождения.
Последнее место жительства мужчины – село Грибова Рудня Репкинского района Черниговской области.
5 января 2017 Александр Высоцкий ушел из дома на прогулку и до сих пор не вернулся.
Его приметы: рост 160-165см, волосы седые вьющиеся, худощавого телосложения.
Был одет: синяя курточка, черная шапка, светлые брюки, обут в бурки.
Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, полиция просит срочно сообщить в полицию по телефону (04641) 2-15-63 или 102.
Последнее место жительства мужчины – село Грибова Рудня Репкинского района Черниговской области.
5 января 2017 Александр Высоцкий ушел из дома на прогулку и до сих пор не вернулся.
Его приметы: рост 160-165см, волосы седые вьющиеся, худощавого телосложения.
Был одет: синяя курточка, черная шапка, светлые брюки, обут в бурки.
Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, полиция просит срочно сообщить в полицию по телефону (04641) 2-15-63 или 102.
Источник: 0462.ua
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