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Черниговская полиция ищет мужчину, пропавшего полтора месяца назад

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:15
  • Просмотров: 23
Черниговская полиция ищет мужчину, пропавшего полтора месяца назадРепкинским отделением полиции разыскивается пропавший без вести Александр Высоцкий 1975 года рождения.

Последнее место жительства мужчины – село Грибова Рудня Репкинского района Черниговской области.

5 января 2017 Александр Высоцкий ушел из дома на прогулку и до сих пор не вернулся.
Его приметы: рост 160-165см, волосы седые вьющиеся, худощавого телосложения.

Был одет: синяя курточка, черная шапка, светлые брюки, обут в бурки.

Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, полиция просит срочно сообщить в полицию по телефону (04641) 2-15-63 или 102.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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