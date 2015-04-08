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Черниговцев ожидает проезд по 4 грн.

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:33
  • Просмотров: 18
Черниговцев ожидает проезд по 4 грн.Вчера в горсовете под председательством Александра Ломако заседала рабочая группа по вопросам ценовой политики в транспорте.


9 из 14 членов комиссии проголосовали за внесение на обсуждение проекта "регуляторки" с новой ценой на проезд в маршрутках в 4 гривны.

1,75 для учеников пока сохранят. Проект должен пройти месяц обсуждения, после чего группа снова соберется для принятия окончательного проекта на исполком.

Цену в 4 гривны вывели, учитывая рост минималки, подорожание топлива, итд. В управлении экономики говорят, что в 4 гривнях не учтена инвестиционная составляющая, то есть средства на закупку новых автобусов. Но она учтена в договорах, которые подписывались при нынешней цене и лишними 50 копейками хотят простимулировать перевозчиков к обновлениям.

Что интересно, расчеты управление новой цены на проезд странным образом полностью совпали с расчетом, который 3 недели назад на cj совещании озвучил мэр Владислав Атрошенко.


Но самое интересное было услышать расчеты самих перевозчиков, озвученные управлением экономики.

Диапазон цен частников - от 5,20 до 7,90 гривен. Скромная цена - на 39 маршрут ЧТУ - 4,14 и также странным образом совпала с подсчетами Атрошенко.

При том, что данные по пассажиропотоку от условных Вакуленок и Захарченок вообще ни в какие ворота не лезут, а вот расходы на шины и горюче-смазочные материалы каждый считал в меру своей наглости.

К примеру, цена на шины на аналогичный вид транспорта у разных перевозчиков колебалась от 900 с копейками до 2700 гривен.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://my.chernigov.ua

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