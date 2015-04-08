4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговцев ожидает проезд по 4 грн.
Черниговцев ожидает проезд по 4 грн.
- Сегодня, 17:33
- Просмотров: 18
Вчера в горсовете под председательством Александра Ломако заседала рабочая группа по вопросам ценовой политики в транспорте.
9 из 14 членов комиссии проголосовали за внесение на обсуждение проекта "регуляторки" с новой ценой на проезд в маршрутках в 4 гривны.
1,75 для учеников пока сохранят. Проект должен пройти месяц обсуждения, после чего группа снова соберется для принятия окончательного проекта на исполком.
Цену в 4 гривны вывели, учитывая рост минималки, подорожание топлива, итд. В управлении экономики говорят, что в 4 гривнях не учтена инвестиционная составляющая, то есть средства на закупку новых автобусов. Но она учтена в договорах, которые подписывались при нынешней цене и лишними 50 копейками хотят простимулировать перевозчиков к обновлениям.
Что интересно, расчеты управление новой цены на проезд странным образом полностью совпали с расчетом, который 3 недели назад на cj совещании озвучил мэр Владислав Атрошенко.
Но самое интересное было услышать расчеты самих перевозчиков, озвученные управлением экономики.
Диапазон цен частников - от 5,20 до 7,90 гривен. Скромная цена - на 39 маршрут ЧТУ - 4,14 и также странным образом совпала с подсчетами Атрошенко.
При том, что данные по пассажиропотоку от условных Вакуленок и Захарченок вообще ни в какие ворота не лезут, а вот расходы на шины и горюче-смазочные материалы каждый считал в меру своей наглости.
К примеру, цена на шины на аналогичный вид транспорта у разных перевозчиков колебалась от 900 с копейками до 2700 гривен.
9 из 14 членов комиссии проголосовали за внесение на обсуждение проекта "регуляторки" с новой ценой на проезд в маршрутках в 4 гривны.
1,75 для учеников пока сохранят. Проект должен пройти месяц обсуждения, после чего группа снова соберется для принятия окончательного проекта на исполком.
Цену в 4 гривны вывели, учитывая рост минималки, подорожание топлива, итд. В управлении экономики говорят, что в 4 гривнях не учтена инвестиционная составляющая, то есть средства на закупку новых автобусов. Но она учтена в договорах, которые подписывались при нынешней цене и лишними 50 копейками хотят простимулировать перевозчиков к обновлениям.
Что интересно, расчеты управление новой цены на проезд странным образом полностью совпали с расчетом, который 3 недели назад на cj совещании озвучил мэр Владислав Атрошенко.
Но самое интересное было услышать расчеты самих перевозчиков, озвученные управлением экономики.
Диапазон цен частников - от 5,20 до 7,90 гривен. Скромная цена - на 39 маршрут ЧТУ - 4,14 и также странным образом совпала с подсчетами Атрошенко.
При том, что данные по пассажиропотоку от условных Вакуленок и Захарченок вообще ни в какие ворота не лезут, а вот расходы на шины и горюче-смазочные материалы каждый считал в меру своей наглости.
К примеру, цена на шины на аналогичный вид транспорта у разных перевозчиков колебалась от 900 с копейками до 2700 гривен.
Источник: http://my.chernigov.ua
Рекомендуем похожее:
Власти Чернигова согласны повысить тариф на проезд лишь на 50 копеек
Предложения и расчеты перевозчиков чиновникам не понравились. Вместо желаемых 7 гривен, максимум,
Перевозчики Чернигова хотят возить пассажиров по 6-7 гривен
Черниговские перевозчики начали подавать свои расчеты тарифов на проезд в общественном транспорте.
Проезд по 3,5 в черниговских маршрутках обжалует прокуратура
Прокуратурой области внесена апелляция на постановление Черниговского окружного административного
В Чернигове проезд в автобусе должен стоить 2,5 грн
Сбалансированная стоимость проезда на общественном транспорте Чернигова составляет 2.5 гривны. К
Стоимость проезда в черниговских маршрутках вырастет, а сервис - нет
Анонсированное на март подорожание проезда в черниговских маршрутках до 3 гривен не приведет к
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!