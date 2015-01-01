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В этом году праздник Масленицы будет проходить на Красной площади
- Сегодня, 18:02
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В этом году традиционный общегородской праздник Масленицы состоится на Красной площади 25-26 февраля (суббота и воскресенье).
В субботу праздник начнется в 11.00. В его программе - традиционные народные развлечения и праздничная торговля, в том числе - мясных изделий из различных районов Черниговской области, дегустация блюд из сала и мяса.
Свою продукцию предложат производители из 26 районов области и более 15 предприятий и предпринимателей Чернигова. Для посетителей будет представлен широкий ассортимент мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также мед и продукция пчеловодства.
В течение дня на главной площади Чернигова будет работать аттракционный городок, для посетителей будут организованы выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства народных мастеров и праздничная торговля. А также развлекательная программа: конкурсы и развлечения для детей и взрослых, выступления художественных коллективов Черниговщины.
В воскресенье, 26 февраля, начало выставочно-ярмарочных мероприятий Масленицы в 12.00.
Гостей праздника ждут: тематические конкурсы и спортивно-развлекательные мероприятия, мастер-классы по хенд-мейд, детская анимация, конкурс на лучший рисунок блина, выступления творческих коллективов и исполнителей города, народная фольклорная программа. Вечером праздник завершит яркая шоу-программа.
В течение праздничных дней для посетителей будут представлены сувенирная аллея, вкусные блюда от лучших рестораторов города, вечерняя программа на городском катке, развлекательная программа для детей от "Детской Планеты" и еще много интересного.
Организаторами праздничных мероприятий является Черниговская областная государственная администрация и Черниговский городской совет.
В субботу праздник начнется в 11.00. В его программе - традиционные народные развлечения и праздничная торговля, в том числе - мясных изделий из различных районов Черниговской области, дегустация блюд из сала и мяса.
Свою продукцию предложат производители из 26 районов области и более 15 предприятий и предпринимателей Чернигова. Для посетителей будет представлен широкий ассортимент мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также мед и продукция пчеловодства.
В течение дня на главной площади Чернигова будет работать аттракционный городок, для посетителей будут организованы выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства народных мастеров и праздничная торговля. А также развлекательная программа: конкурсы и развлечения для детей и взрослых, выступления художественных коллективов Черниговщины.
В воскресенье, 26 февраля, начало выставочно-ярмарочных мероприятий Масленицы в 12.00.
Гостей праздника ждут: тематические конкурсы и спортивно-развлекательные мероприятия, мастер-классы по хенд-мейд, детская анимация, конкурс на лучший рисунок блина, выступления творческих коллективов и исполнителей города, народная фольклорная программа. Вечером праздник завершит яркая шоу-программа.
В течение праздничных дней для посетителей будут представлены сувенирная аллея, вкусные блюда от лучших рестораторов города, вечерняя программа на городском катке, развлекательная программа для детей от "Детской Планеты" и еще много интересного.
Организаторами праздничных мероприятий является Черниговская областная государственная администрация и Черниговский городской совет.
Источник: 0462.ua
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