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На Черниговщине подорожал хлеб

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:31
  • Просмотров: 24
На Черниговщине подорожал хлебНовые ценники уже появились на прилавках черниговских продуктовых магазинов. Цены в магазинах Чернигова и области выросли в среднем на 7% (50 копеек). Стоимость буханки сейчас - 8 гривен.


В Черниговском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины подтвердили факт подорожания хлеба.
Правда,пока не смогли предоставить исчерпывающую информацию, по каким именно причинам это произошло. Потому что еще не получили ответов на запросы, которые разослали на хлебозаводы Черниговщины.
Предварительно известно, что цены подскочили из-за подорожания стоимости муки и рост минимальной заработной платы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: my.chernigov.ua

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